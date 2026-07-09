Montgomery County abre un portal para reportar actividad de ICE en propiedades del condado

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La nueva herramienta busca documentar operativos de inmigración en edificios y terrenos públicos

Portal en línea para reportar actividad de ICE en propiedades del condado de Montgomery

El gobierno de Montgomery County puso en funcionamiento esta semana un portal en línea para que residentes y empleados públicos puedan reportar la presencia o actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en propiedades administradas por el condado, una medida que refleja el creciente interés de las autoridades locales por monitorear las operaciones federales dentro de sus instalaciones.

La plataforma permite a cualquier persona enviar información cuando observe actividad de agentes de inmigración en edificios gubernamentales, estacionamientos, garajes u otras propiedades bajo control del condado. De acuerdo con las autoridades locales, el objetivo principal es recopilar datos para conocer dónde ocurren estos incidentes, identificar posibles necesidades de apoyo para la comunidad y orientar futuras decisiones administrativas.

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El anuncio fue realizado por el ejecutivo del condado, Marc Elrich, junto con la presidenta del Concejo del Condado, Natali Fani-González, quienes señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar las políticas locales relacionadas con la protección de los residentes y el manejo de la presencia de autoridades federales en instalaciones públicas.

Un mecanismo de información, no de emergencia

Las autoridades enfatizaron que el portal no reemplaza a los servicios de emergencia ni constituye un canal para solicitar asistencia inmediata. Tampoco garantiza una respuesta individual a cada reporte presentado.

Según la explicación oficial, la información recopilada permitirá elaborar un panorama más preciso sobre cuándo y dónde se presentan actividades relacionadas con ICE en propiedades del condado, así como orientar la difusión de recursos e información hacia las comunidades potencialmente afectadas.

El contexto legislativo

La creación del portal no surgió de manera aislada. Durante los últimos meses, el Concejo de Montgomery County aprobó dos iniciativas legislativas que redefinen la respuesta institucional frente a determinadas actuaciones de las autoridades migratorias federales.

Una de ellas es la denominada County Values Act (Bill 3-26), aprobada en marzo de este año, que establece restricciones al uso de propiedades controladas por el condado para determinadas actividades de aplicación de las leyes migratorias. Entre otras disposiciones, la legislación contempla la instalación de señalización en edificios públicos, capacitación para empleados y la creación de un sistema para reportar incidentes relacionados con la actividad de ICE.

Posteriormente, el condado también aprobó la llamada Unmask ICE Act (Bill 5-26), legislación que incorpora requisitos sobre la identificación visible de agentes policiales en determinadas circunstancias y que igualmente contempla un mecanismo para recibir denuncias relacionadas con presuntas infracciones de esa normativa mediante un portal público.

Reacciones encontradas

El lanzamiento de la plataforma ha generado respuestas diversas.

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Funcionarios del condado sostienen que disponer de información confiable permitirá tomar decisiones basadas en evidencia y mantener informada a la comunidad sobre situaciones que ocurran en instalaciones bajo jurisdicción local.

Sin embargo, desde el ámbito federal surgieron críticas poco después del anuncio. De acuerdo con reportes publicados por medios nacionales, representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuestionaron la iniciativa y expresaron preocupación por la posibilidad de que la publicación o manejo de esa información pudiera representar riesgos para la seguridad de agentes federales involucrados en operativos migratorios.

Hasta el momento, el condado no ha informado que el portal publique automáticamente los reportes recibidos ni que la información sea utilizada para interferir con investigaciones federales. Las autoridades han señalado que su finalidad consiste en recopilar datos y comprender mejor la actividad que ocurre dentro de propiedades bajo administración local.

Un debate que trasciende Montgomery County

La iniciativa se produce en un contexto nacional marcado por un aumento del debate sobre la aplicación de las leyes migratorias y el papel que pueden desempeñar los gobiernos estatales y locales frente a las operaciones federales.

Aunque la política migratoria corresponde al gobierno federal, distintas jurisdicciones han adoptado enfoques propios respecto a la cooperación con agencias como ICE, generando diferencias significativas entre estados y condados sobre la forma en que interactúan con las autoridades federales.

Expertos en derecho público han señalado durante años que los gobiernos locales pueden establecer reglas sobre el uso de sus propias instalaciones y procedimientos administrativos, siempre que esas medidas no entren en conflicto con la legislación federal vigente.

Lo que sigue

Por ahora, el portal ya se encuentra disponible para el público y comenzará a recopilar información sobre incidentes reportados en propiedades del condado.

Las autoridades locales indicaron que los datos obtenidos ayudarán a evaluar patrones de actividad y servirán para orientar futuras políticas públicas relacionadas con la protección de residentes y empleados en instalaciones gubernamentales.

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Mientras tanto, el debate sobre los límites entre la autoridad federal en materia migratoria y las competencias de los gobiernos locales continúa evolucionando, un tema que probablemente seguirá ocupando un lugar central en la agenda política y jurídica de Maryland y del resto del país.