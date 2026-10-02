MOLA celebra 50 años de servicio a la comunidad Hispana en Washington DC

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Cinco décadas de liderazgo, servicio y representación para los latinos del Area Metropolitana

Foto del grupo de homenajeados por el 50 aniversario de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Latinos. La celebración formó parte de las actividades del Mes de la Herencia Hispana y contó con la presencia de la alcaldesa de DC, Muriel Bowser

La Oficina de la Alcaldía para Asuntos Latinos de Washington, D.C. (MOLA) celebró el miércoles 30 de septiembre su 50 aniversario con una emotiva “Noche Cultural” en el Instituto Cultural Mexicano, reuniendo a líderes comunitarios, funcionarios, empresarios, artistas y representantes de organizaciones que durante décadas han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad latina de la capital.

Creada en 1976, MOLA ha servido durante cinco décadas como uno de los principales enlaces entre los residentes latinos y el Gobierno del Distrito. Su trabajo incluye acceso a servicios, asistencia lingüística, participación cívica, capacitación laboral y apoyo en áreas como vivienda, salud y educación. De acuerdo con el gobierno de D.C., la oficina ha apoyado a más de 70,000 residentes a lo largo de su historia. D.C. Government

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La celebración, realizada como parte del Mes de la Herencia Hispana, llevó como lema “50 años de historia. Una noche para celebrar” y destacó las historias, la cultura y las alianzas que han acompañado el desarrollo de MOLA desde sus comienzos.

La alcaldesa Muriel Bowser participó en el programa y recordó que la oficina fue creada para ampliar la representación y generar mayores oportunidades para los residentes de la ciudad. El director de MOLA, Eduardo Perdomo, también destacó la contribución de generaciones de latinos al desarrollo económico, cultural y social de Washington.

🔍 Alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser 🔍 Centro Cultural Mexicano. 🔍 Asistentes al aniversario de MOLA. 🔍 Danzas culturales durante aniversario de MOLA. 🔍 Eduardo Perdomo, Director de MOLA. 🔍 Alcaldesa de DC Muriel Bowser, Jackie Reyes y Eduardo Perdomo. 🔍 Rebecca Lemos Otero, Directora Ejecutiva de Humanities DC 🔍 Jessica Morales, directora de Bancroft Elementary School. 🔍 Asitentes al evento de aniversario de MOLA. 🔍 Danzas culturales durante aniversario de MOLA. 🔍 Alcaldesa de DC Muriel Bowser, Pedro Alfonso y Eduardo Perdomo. 🔍 Eduardo Perdomo, Rebecca Lemos Otero, Directora Ejecutiva de Humanities DC 🔍 Danzas culturales durante aniversario de MOLA.

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“Durante generaciones, las comunidades latinas han contribuido a construir y dar forma a Washington, D.C., enriqueciendo nuestra cultura, fortaleciendo nuestra economía y aportando al tejido social de nuestras comunidades”, expresó Perdomo en su mensaje con motivo del aniversario.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de los Reconocimientos Somos DC, que distinguieron a personas y organizaciones por su labor en áreas como arte, educación, desarrollo económico, operaciones gubernamentales, salud, seguridad pública y servicio comunitario.

Entre los homenajeados estuvieron Jessica Morales, directora de Bancroft Elementary School; Daniela Anello, directora ejecutiva de DC Bilingual Public Charter School; el empresario Carlos Perdomo; la productora cultural Raysa González; el músico salvadoreño Lilo González; Jackie Reyes-Yanes, reconocida por su larga trayectoria de servicio a las comunidades latinas e inmigrantes de D.C.; Pedro Alfonso, distinguido por más de cuatro décadas de emprendimiento y servicio comunitario; Rebecca Lemos Otero, Directora Ejecutiva de Humanities DC

La velada incluyó además presentaciones artísticas y expresiones culturales que reflejaron la diversidad de la comunidad latina de Washington.

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A medio siglo de su creación, MOLA conmemoró no solamente la historia de una oficina gubernamental, sino también la trayectoria de generaciones de inmigrantes, trabajadores, empresarios, educadores, artistas y líderes comunitarios que han contribuido a transformar la ciudad.