MoCo instala nuevas señales

Metro

Para reforzar la seguridad de peatones

El condado de Montgomery continúa ampliando sus medidas de seguridad vial con la instalación de nuevos semáforos y dispositivos especiales para facilitar el cruce de peatones, ciclistas y personas que utilizan otros medios de movilidad.

El Departamento de Transporte del Condado de Montgomery informó que ya fueron instalados cuatro nuevos semáforos y dos balizas híbridas para peatones en distintas intersecciones y cruces del condado. Además, está prevista la colocación de otras cuatro balizas de este tipo.

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Estas mejoras buscan facilitar el cruce de calles con alto volumen de tránsito y reducir la cantidad de accidentes graves y mortales. Según datos del condado, más del 56% de los choques con consecuencias graves o fatales ocurren en intersecciones o en zonas cercanas a ellas.

Las dos balizas híbridas más recientes fueron colocadas en Old Georgetown Road, a la altura de Cordell Avenue, y en Darnestown Road, cerca de Yearling Place.

Este tipo de dispositivo funciona mediante un botón que activa luces de advertencia para ordenar a los conductores detenerse y permitir el paso seguro de los peatones. Suelen instalarse en vías muy transitadas donde resulta difícil encontrar un momento seguro para cruzar.

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El condado también proyecta construir otros 26 cruces protegidos. De ellos, 20 se encuentran actualmente en fase de planificación o diseño, mientras que seis ya tienen fechas previstas para comenzar los trabajos.

“Más de la mitad de los accidentes graves y mortales ocurren en intersecciones o cerca de ellas en el condado de Montgomery”, señaló el ejecutivo del condado, Marc Elrich, quien indicó que las autoridades están dando prioridad a la seguridad alrededor de las escuelas y en carreteras con mucho tráfico.

Durante el verano, el condado también completó varias mejoras a través del programa Safe Routes to School. Entre ellas se encuentran nuevos semáforos cerca de Rock Creek Forest Elementary School, en Chevy Chase, y Wheaton Woods Elementary School, en Wheaton.

Otra señal fue instalada en la intersección de Bel Pre Road y Rippling Brook Drive, en Aspen Hill, cerca de Argyle Middle School.

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Ese cruce forma parte de la red de vías de alta incidencia de accidentes del condado, utilizada para identificar calles y carreteras donde se concentra una mayor cantidad de choques graves y personas lesionadas.