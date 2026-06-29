Miles de inmigrantes fueron estafados por un abogado que se aprovechó de las visas humanitarias, según denuncian varias demandas

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No está claro cuántos casos fueron fraudulentos ni hasta qué punto sus clientes fueron cómplices. Quienes la demandan afirman no tener ni idea.

Un abogado del estado de Washington prometió "milagros" a decenas de miles de inmigrantes que buscaban obtener estatus legal en Estados Unidos.

En cambio, Alexandra Lozano inventó historias falsas de violencia doméstica y trata de personas para solicitar visas humanitarias sin el conocimiento de sus clientes, según varias demandas y una investigación de ética legal. Afirman que se aprovechó de la desesperación de los inmigrantes para vaciar sus cuentas bancarias, dejándolos en riesgo de deportación .

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Se la acusa de contratar trabajadores que no contaban con las credenciales legales adecuadas y de crear un sistema de cadena de montaje para agilizar la tramitación de las solicitudes, llegando incluso a copiar las firmas de los clientes en documentos que nunca vieron.

“Deposité la confianza de mi familia en ella”, dijo Gabriel Martínez García, de 30 años. Tras pagar 30.000 dólares, Lozano engañó a su familia e hizo que su madre fuera sometida a un proceso de deportación a pesar de estar casada con un ciudadano estadounidense naturalizado. “Confiamos en ella y luego nos defraudó”.

El bufete de Lozano, Luz del Camino Legal, cerró sus puertas este mes en medio de una avalancha de acusaciones. Renunció definitivamente a su licencia de abogada para evitar sanciones por parte del colegio de abogados y niega haber cometido irregularidad alguna.

Si bien los datos federales muestran un fuerte aumento en las estafas relacionadas con los servicios de inmigración, el presunto plan de Lozano destaca por su magnitud. El colegio de abogados afirma que su firma figura en más de 53.000 casos pendientes.

No está claro cuántos casos fueron fraudulentos ni hasta qué punto sus clientes fueron cómplices. Quienes la demandan afirman no tener ni idea.

Las consecuencias de su caída están impactando el sistema de inmigración "como un maremoto", dijo Erika González, abogada de la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y la Trata de Personas.

El año pasado, la administración Trump comenzó a reformar los programas humanitarios que Lozano supuestamente explotó, alegando que el aumento repentino de solicitudes desde 2020 era señal de fraude generalizado. La administración endureció las restricciones de los programas y ralentizó los tiempos de procesamiento, lo que, según grupos defensores de los derechos humanos, perjudicará a las víctimas legítimas.

Los visados ​​están destinados a personas que han sido víctimas de trata o abuso.

Lozano se especializó en la obtención de visas a través de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata y la Violencia de 2000 y la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres de 1994, que abarca a personas de todos los géneros.

Estos programas buscan proteger a las víctimas de que su estatus migratorio sea utilizado en su contra por los abusadores. Los estándares de evidencia son más flexibles, lo que facilita el acceso de las víctimas al sistema. Sin embargo, según abogados de inmigración, también facilita la explotación por parte de empresas sin escrúpulos.

Según los abogados que representan a decenas de sus antiguos clientes, el bufete de Lozano investigaba a sus clientes en busca de problemas en el hogar o el trabajo, para luego presentarlos como casos de abuso que no cumplían los requisitos para acceder a estos programas humanitarios.

Aunque los clientes obtenían rápidamente los permisos de trabajo, a menudo se enfrentaban a problemas años después al solicitar la residencia permanente y sus solicitudes eran objeto de un mayor escrutinio.

Lozano niega el fraude migratorio masivo

Angelo Calfo, abogado que representa a Lozano, dijo que se esperaba que los clientes revisaran sus solicitudes antes de firmarlas y los culpó de cualquier declaración falsa.

“La labor de Alexandra siempre ha consistido en luchar por sus clientes, buscar con ahínco todas las opciones legales disponibles para ellos y apoyar sus esfuerzos por construir una vida en este país”, decía su comunicado.

El bar acusó a Lozano de fraude en mayo y su empresa cerró el 10 de junio. Está siendo investigada por la unidad de fraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, según correos electrónicos obtenidos por Associated Press. El Departamento de Seguridad Nacional, que administra la agencia de inmigración, declinó hacer comentarios.

Según datos de la Comisión Federal de Comercio analizados por la AP, en 2025 se denunciaron al menos 920 estafas relacionadas con servicios de inmigración, una cifra superior a la de los tres primeros años de la administración Biden combinados. Los expertos señalan que probablemente se trate de una cifra inferior a la real, dada la reticencia de los inmigrantes a denunciar.

Los clientes afirman que los casos fueron gestionados por trabajadores extranjeros, no por abogados con licencia en Estados Unidos.

Lozano está acusado de contratar a cientos de empleados en Colombia, México y Argentina para brindar asesoría legal a sus clientes y gestionar sus solicitudes de visa. Esto significaría que los clientes nunca recibieron consultas de un abogado con licencia en Estados Unidos.

“Alexandra nos decía que, por favor, inventáramos más información sobre los abusos porque no eran abusos reales”, dijo Rafael Álvarez, quien trabajó para Lozano de 2022 a 2024 en Colombia. “Hubo muchos casos que no eran ciertos”.

La exdirectora de operaciones de Lozano, Amy Rios, testificó en 2024 que la firma ganó 1,7 millones de dólares enseñando a otros bufetes de abogados sus estrategias legales para visas humanitarias y que "cambió la forma en que muchos abogados abordan ahora el derecho de inmigración".

Demandas recientes acusan al menos a otras dos empresas en Texas y Ohio de replicar las tácticas de Lozano, lo cual ellos niegan.

Los inmigrantes dicen que no sabían nada de las mentiras.

Erika Sánchez y su esposo ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal. Varios abogados les dijeron que no había manera de regularizar su situación desde dentro del país.

Sin embargo, Lozano prometió un resultado exitoso tras una sola consulta en 2020, según una demanda que la pareja presentó en mayo junto con otros siete exclientes.

La pareja confió en la firma cuando les pidieron sus firmas en hojas en blanco, dijo Sánchez, y vivían con un presupuesto ajustado para pagarle a Lozano más de 32.000 dólares.

“Realmente creíamos que estaba haciendo lo correcto”, dijo Sánchez.

Añadió que nunca vieron la solicitud presentada por la empresa en nombre de su marido, la cual, según descubrieron más tarde, contenía acusaciones falsas de que su hija adolescente lo había maltratado. Actualmente, él se encuentra en proceso de deportación.

Algunos antiguos clientes afirman que no descubrieron el presunto fraude hasta años después. Nora Murillo Moreno contó que la firma le informó sobre las falsas acusaciones de abuso el día antes de su entrevista para la tarjeta de residencia. Entró en pánico.

“¿Debo contar lo que realmente sucedió o lo que está escrito?”, preguntó Murillo Moreno. “Sabía que las cosas no cuadraban”.

La administración Trump afirma que el aumento repentino de visas indica un "fraude generalizado".

Los abogados que demandan a Lozano afirman que su ascenso coincide con un aumento exponencial en las solicitudes de visa para casos de trata de personas y violencia doméstica.

Según datos de la agencia de inmigración, las denuncias por violencia doméstica se triplicaron con creces entre los años fiscales 2020 y 2025, pasando de casi 15 000 solicitudes a más de 53 000 anuales. Además, se registraron casi doce veces más solicitudes de padres que alegaban haber sido víctimas de abuso por parte de sus hijos.

Durante ese mismo período, las denuncias por trata de personas aumentaron de alrededor de 1.000 solicitudes a más de 37.000.

En diciembre, la agencia de inmigración anunció que reformaría su programa de visas para víctimas de violencia doméstica debido al “fraude generalizado” derivado del aumento en las solicitudes, sin presentar otras pruebas. Los cambios incluyen la reducción de las definiciones de abuso y una mayor ponderación de las pruebas aportadas por los presuntos agresores.

Cecelia Levin, abogada de la organización sin fines de lucro Alliance for Immigrant Survivors, afirmó que dificultar la obtención de estas visas para las víctimas reales de abuso no es la solución. En cambio, la administración Trump debería centrarse en hacer cumplir la ley contra los abogados que realizan estafas, añadió.

Una denuncia ética anterior fue desestimada.

Los abogados de inmigración afirman que las redes sociales de Lozano estaban plagadas de señales de alerta, como por ejemplo, su afirmación de que la Virgen María había bendecido todos sus casos.

En 2023, el Colegio de Abogados de Washington manifestó su preocupación por el ejercicio de la abogacía de Lozano, pero desestimó una denuncia ética en su contra, según un documento obtenido por la AP. La denuncia alegaba publicidad engañosa y otras faltas de conducta, pero el Colegio de Abogados afirmó que estaba protegida por cláusulas de exención de responsabilidad.

Sara Niegowski, portavoz del colegio de abogados, dijo que impidieron que Lozano ejerciera la abogacía "lo antes posible".

Los exclientes de Lozano se encuentran en un lío legal.

Los antiguos clientes ahora se esfuerzan por recuperar sus expedientes del bufete desaparecido. Cientos de personas acudieron recientemente a consultas con abogados voluntarios en Washington y Oregón.

Muchos solicitaron unirse a una demanda colectiva para obtener una compensación económica por negligencia legal. Otra demanda colectiva busca recuperar los honorarios de sus abogados. El viernes, un comunicado de la agencia federal de inmigración informó a los exclientes sobre cómo retirar sus casos o actualizar sus direcciones para que el procesamiento pudiera continuar.

Vicente Omar Barraza, abogado que presentó la demanda por negligencia profesional, afirmó que cientos de antiguos clientes le comentaron que aún desconocen qué información incluyó el bufete de Lozano en sus solicitudes. Le preocupa que muchas personas hayan perdido vías viables para obtener estatus legal.

García Martínez, quien afirma que su madre está en proceso de deportación porque Lozano manejó mal su caso, vive cada día con el temor de que sea deportada.

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“Estoy rezando muchísimo por ella”, dijo García Martínez. “Nada de esto debería haber sucedido”.