Metro despliega un ejército de personal y autobuses para aliviar el caos provocado por el cierre de la Línea Roja

Metro

Guiando a los pasajeros que salían de la estación Friendship Heights hacia los autobuses que los llevarían a las estaciones cerradas por obras de construcción durante el verano en Maryland

Las largas filas de usuarios del metro que se vieron el lunes en Friendship Heights fueron reemplazadas durante la hora pico de la tarde del martes por autobuses que recorrían la avenida Wisconsin.

Los empleados del metro estaban por todas partes, guiando a los pasajeros que salían de la estación Friendship Heights hacia los autobuses que los llevarían a las estaciones cerradas por obras de construcción durante el verano en Maryland.

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Desde el momento en que un pasajero llegaba a la parte superior de la escalera mecánica, alguien lo dirigía hacia los autobuses lanzadera. Al llegar a Wisconsin Avenue, otro empleado le indicaba el camino hacia los autobuses. Y cuando los pasajeros cruzaban Western Avenue, el personal de Metro y los empleados de los autobuses los ayudaban a subir al autobús lanzadera correcto.

Metro cerró las estaciones de Bethesda, Medical Center y Grosvenor-Strathmore por obras de mantenimiento durante el verano. North Bethesda es la primera estación que reabrió, por lo que Metro ofrece servicio de autobuses lanzadera entre esta estación y Friendship Heights.

La fila de autobuses se extendía a lo largo de Wisconsin Avenue Northwest, desde Western Avenue hasta Jenifer Street, lo que significaba que los viajeros con destino a Maryland podían abordar un autobús casi inmediatamente después de cruzar Western Avenue hasta los autobuses que los esperaban.

Maggie Gerardi declaró a WTOP que, durante los dos últimos días, su trayecto diario desde Germantown, Maryland, hasta Tenleytown, en Washington D.C., se extendió entre 45 minutos y dos horas.

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Aunque Gerardi mantuvo una sonrisa en su rostro, fue la única que dijo que su tiempo de viaje al trabajo no había sido más corto hoy que ayer.

Simone Golding, que vive en Rockville y se desplaza a diario a Farragut North, dijo que su autobús de enlace estaba tan lleno que tuvo que ir de pie todo el camino, "lo cual fue un fastidio", pero aun así quedó impresionada con el esfuerzo de Metro.

“Creo que es una tarea enorme”, dijo Golding. “Parece que la están manejando bien”.

Cordell Pugh, usuario frecuente de la Línea Roja, cree que el sistema de transporte está funcionando mejor de lo que esperaba.

“Creo que ya he usado el servicio de transporte cuatro veces. Y en general, ha ido muy bien”, dijo Pugh.

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Pugh dijo que el conductor de su autobús de enlace matutino era de Nueva Orleans y señaló que muchos de los conductores de los autocares son de fuera de la zona.