Metro ajusta su estrategia para gestionar las multitudes en la Línea Roja durante el cierre

Metro

El cierre del servicio entre las estaciones de North Bethesda y Friendship Heights comenzó esta semana y durará hasta el 7 de septiembre

Metro está realizando algunos cambios en el plan del servicio de transporte público para gestionar a los pasajeros durante las obras de construcción de verano que han provocado el cierre de tres estaciones de la Línea Roja en Maryland.

Los ajustes se producen este jueves, después de que algunos pasajeros hicieran largas colas para abordar los autobuses de enlace temporales.

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El cierre del servicio entre las estaciones de North Bethesda y Friendship Heights comenzó esta semana y durará hasta el 7 de septiembre. Mientras tanto, Metro ha habilitado autobuses de enlace para cubrir la zona.

Metro reubicó algunos de los autobuses de enlace y añadió aparcamiento para los usuarios que utilizan este servicio en la estación Friendship Heights.

Metro informó que el embarque para los autobuses de enlace locales se trasladará a la dársena K, que es la parada actual de los autobuses C83 y D96 en Wisconsin Avenue.

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Según Metro, tanto la línea C83 como la D96 serán reubicadas en la parada de autobús situada en Western Avenue, cerca de Wisconsin Avenue.

El embarque para el servicio de transporte exprés continuará realizándose en la cuadra 5300 de Wisconsin Avenue, en el noroeste de Washington D.C.

Se añadieron aproximadamente 100 plazas de aparcamiento en la cochera de autobuses de la División Oeste de Metro, cerca del antiguo local de Lord & Taylor. Este aparcamiento solo está disponible durante el horario de funcionamiento de Metro; los conductores que aparquen durante la noche podrían sufrir una avería en su vehículo.

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El cierre permitirá a Metro construir un nuevo entrepiso en la estación de Bethesda para conectarla con la futura Línea Púrpura. También hay planes para realizar mejoras en la vía férrea y otras estaciones.