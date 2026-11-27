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Maryland Matters

Decenas de residentes del condado de Prince George’s hacen fila para emitir su voto

Un número histórico de votantes de Maryland participó en las elecciones de medio término de este año, en las que se registraron relativamente pocos inconvenientes, a pesar de las preocupaciones iniciales sobre una posible interferencia del gobierno federal, informaron el martes las autoridades electorales.

En otras palabras, fueron unas elecciones “tranquilas y aburridas”, tal como le gusta al administrador de Elecciones del Estado de Maryland, Jared DeMarinis.

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“Los habitantes de Maryland mostraron una mayor conciencia sobre la importancia de estas elecciones”, declaró DeMarinis el martes, pocos días después de concluir el conteo de los votos de los comicios del 3 de noviembre. “Estoy sumamente entusiasmado y quiero que todos hagan escuchar sus voces y formen parte del proceso para determinar cómo queremos que Maryland avance”.

Hasta el sábado, todos los distritos electorales de Maryland habían concluido el escrutinio de las elecciones generales, cuyos resultados serán certificados oficialmente el 1 de diciembre.

Aproximadamente el 53,2% de los electores habilitados de Maryland participó en los comicios de este año, frente al 49,3% de los votantes registrados que acudieron a las urnas durante las elecciones de medio término de 2022, cuando también se disputaba la gobernación del estado.

En total, se contabilizaron 2.284.985 votos, es decir, 253.800 más que los 2.031.185 registrados en 2022, según datos de la Junta Estatal de Elecciones.

La contienda por la gobernación fue la que concentró la mayor participación, con 2.254.987 votos. El gobernador demócrata Wes Moore obtuvo el 65% de los sufragios, mientras que su contrincante republicano, Dan Cox, alcanzó el 30%. Los candidatos Andy Ellis, del Partido Verde, y Cathy White, del Partido de la Clase Trabajadora, obtuvieron aproximadamente un 2% cada uno.

Entre las consultas sometidas a consideración de los electores a nivel estatal, la Pregunta 3, destinada a eliminar las restricciones sobre la redistribución de los distritos congresionales, registró la mayor participación, con 2.171.366 votos. La propuesta recibió el respaldo del 68% de los votantes, mientras que el 32% se pronunció en contra.

Aumenta la participación durante la votación anticipada

Durante el período de votación anticipada, realizado entre el 22 y el 29 de octubre, un total de 604.396 ciudadanos ejercieron su derecho al voto, frente a los 381.972 registrados hace cuatro años.

Asimismo, la Junta Estatal de Elecciones contabilizó 507.357 votos por correo, de las 645.962 papeletas enviadas a los electores este año.

Alysoun McLaughlin, directora del Laboratorio de Resiliencia Electoral de la Universidad de Maryland, señaló a finales de octubre que, desde la pandemia, ha aumentado el número de ciudadanos que prefieren votar por correo, aunque esta tendencia parece haberse estabilizado con el paso del tiempo.

“Hemos regresado, en cierta medida, a una tendencia más parecida a la que observábamos antes de la pandemia. Hemos superado ese período excepcional. Ahora contamos con una política que permite votar permanentemente por correo. Los electores ya tienen experiencia con esta modalidad y por eso la utilizan”, explicó.

McLaughlin, quien anteriormente se desempeñó como funcionaria electoral del condado de Montgomery, destacó que los ciudadanos no deberían preocuparse por la seguridad del voto por correo.

El Servicio Postal de Estados Unidos trabaja en coordinación con las autoridades electorales para garantizar el adecuado seguimiento de las papeletas y mantiene una comunicación constante con los responsables del proceso ante cualquier eventualidad.

“Es una dinámica que se administra y se supervisa. Reconozco que los votantes tienen sus propias preferencias y no voy a cuestionarlos si se sienten más cómodos con determinada modalidad. Precisamente por eso existen diferentes opciones”, manifestó.

La especialista indicó que una de las mayores presiones que enfrentaron las autoridades electorales este año fue el escrutinio público generado por las percepciones y opiniones de los votantes.

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Según McLaughlin, los incidentes aislados difundidos en las redes sociales, así como los discursos de candidatos que movilizan a sus seguidores apelando a estos temores, pueden generar dudas entre los ciudadanos sobre la credibilidad de los procesos electorales.