Los votantes de Washington, D.C., emitieron sus votos en unas primarias cruciales

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Trump tiene una gran influencia en la votación

Los votantes de la capital del país acuden a las urnas el martes para elegir a los candidatos de los partidos a la alcaldía y al delegado del distrito ante el Congreso, en unas elecciones que tienen lugar mientras Washington experimenta grandes cambios bajo la administración del presidente Donald Trump.

Estas primarias marcan la primera vez en una generación que los residentes de Washington D.C. votarán por un nuevo alcalde y un delegado en la misma elección. Y en una ciudad mayoritariamente demócrata, se espera que el ganador de ese partido se imponga en las elecciones generales de noviembre.

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La contienda más destacada es la de alcaldesa, luego de que Muriel Bowser , elegida por primera vez en 2014, decidiera no presentarse a un cuarto mandato. Los favoritos demócratas, Janeese Lewis George y Kenyan McDuffie, aspiran a sucederla.

La veterana representante del distrito en el Congreso, Eleanor Holmes Norton, también dejará su cargo, y los principales candidatos, la concejal Brooke Pinto y el concejal general Robert White Jr., compiten por el puesto. La republicana Denise Rosado, abogada de inmigración, se presenta sin oposición.

Las primarias incluirán por primera vez el voto por orden de preferencia, lo que, según han advertido los funcionarios electorales de Washington D.C., podría retrasar los resultados durante días.

Trump tiene una gran influencia en la votación.

Un elemento central de todas las campañas ha sido la tensa relación de la ciudad con la administración Trump y el gobierno federal. La ciudad tiene una autonomía limitada y los líderes federales conservan un control significativo sobre los asuntos locales, incluyendo la aprobación del presupuesto y las leyes aprobadas por el Consejo del Distrito de Columbia.

Esa autonomía se ha visto aún más limitada bajo el mandato de Trump, quien el verano pasado reforzó la presencia policial federal y desplegó la Guardia Nacional de forma indefinida . Los esfuerzos de Trump por reducir el tamaño del gobierno federal también convulsionaron la región capitalina, dejando a miles de personas sin empleo. Además, ha estado transformando la ciudad mediante la demolición o renovación de monumentos históricos y la colocación de su nombre o imagen en edificios.

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La semana pasada, Trump amenazó con una nueva intervención federal en Washington, cuando se le preguntó sobre su respuesta a una posible victoria de Lewis George, un socialista democrático.

“Tal vez podríamos recuperar Washington y administrarlo a nivel federal”, dijo.

Bowser se vio en la difícil situación de tener que mantener una buena relación con Trump y, al mismo tiempo, responder a las preocupaciones de sus electores, muchos de los cuales afirmaron que no se había opuesto con suficiente firmeza a las acciones de Trump.

Mientras tanto, los republicanos en el Congreso han utilizado su autoridad de supervisión para cuestionar la limitada autonomía del gobierno local.

“Somos la capital de los Estados Unidos, y esta ciudad es un lugar increíblemente simbólico”, dijo Amanda Huron, profesora de la Universidad del Distrito de Columbia que imparte cursos sobre la historia y la política de Washington D.C.

Dijo que es importante recordar al público que lo que el gobierno federal le hace a su capital es un presagio de "cómo va a tratar también al resto del país".

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La intervención federal y la asequibilidad figuran entre las principales prioridades de los candidatos.

Lewis George, en respuesta a preguntas enviadas por Associated Press, dijo que su principal prioridad es abordar "la crisis de asequibilidad aquí en Washington D.C., que la administración Trump solo ha empeorado al despedir injustamente a empleados federales en masa y militarizar nuestras calles".

McDuffie afirmó que su máxima prioridad es la seguridad pública. Propone añadir 1.000 agentes de policía en un plazo de cuatro años y adoptar un enfoque de salud pública para la reducción de la violencia, que incluya la atención a la salud mental.

Entre los demás candidatos a la alcaldía se encuentran el ex concejal Vincent Orange y Hope Solomon, una ex contratista federal que perdió su trabajo debido a los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Algunos residentes han expresado su preocupación por la reacción de Trump ante la oposición. Pat Wheeler, residente de Washington, afirmó que los candidatos deben ser realistas. Trump aún ejerce un enorme poder sobre el Congreso republicano y podría ordenar fácilmente a sus miembros que tomen medidas en contra de la autonomía de la ciudad, añadió.

Cinco personas aspiran a reemplazar a Norton, quien está terminando su decimoctavo mandato representando a Washington D.C. en el Congreso. Norton, de 89 años, enfrentó una fuerte presión para que renunciara por parte de sus críticos, incluido su exjefe de gabinete, quien afirmó que estaba debilitada e incapaz de defender a Trump en el momento oportuno.

Tanto Pinto como White afirman que su principal prioridad para la ciudad es la autonomía, junto con la asequibilidad para los residentes de clase media y trabajadora.

Otros candidatos que aspiran a un puesto en la lista demócrata son Trent Holbrook, antiguo miembro del personal de Norton; Kenney Zalesne, antiguo vicepresidente nacional de finanzas del Comité Nacional Demócrata; y Gregory Jaczko, antiguo presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos.