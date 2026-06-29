Los trabajadores con sueldo mínimo recibirán un aumento

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Estos aumentos salariales forman parte de una ley de 2017 diseñada para ayudar a los trabajadores con menores ingresos a mantenerse al día con la inflación

Los trabajadores que perciben el salario mínimo en el condado de Montgomery, Maryland, recibirán un aumento salarial a partir del 1 de julio.

Estos aumentos salariales forman parte de una ley de 2017 diseñada para ayudar a los trabajadores con menores ingresos a mantenerse al día con la inflación y están vinculados al índice de precios al consumidor, que subió alrededor de un 2% a nivel local el año pasado.

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La cantidad que ganan los que perciben el salario mínimo depende del tamaño de la empresa para la que trabajan.

Los trabajadores de pequeñas empresas —aquellas con 10 empleados o menos— recibirán 45 centavos adicionales por hora, lo que elevará su salario a 15,95 dólares por hora.

Las empresas medianas pagarán a sus trabajadores 50 centavos adicionales por hora, hasta un máximo de 16,50 dólares por hora, el mayor aumento para los trabajadores con salario mínimo este año.

Las empresas con más de 50 trabajadores añadirán 35 centavos al salario mínimo actual del condado, lo que elevará su sueldo a 18 dólares por hora.

El ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, dijo que este cambio en el salario mínimo del condado ayuda a construir una economía en la que todos se benefician.

“Garantizar una remuneración justa fortalece a las familias, estabiliza nuestra fuerza laboral y apoya a las pequeñas empresas que dependen del gasto local. Vincular el salario mínimo a la inflación genera previsibilidad tanto para empleadores como para trabajadores y refuerza nuestro objetivo común de una economía más equitativa y sostenible”, declaró Elrich en un comunicado de prensa .

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“En un momento en que las políticas federales permiten que los multimillonarios se enriquezcan a cada minuto, me enorgullece que la ley del condado de Montgomery garantice que los ingresos de los trabajadores peor pagados de nuestra comunidad al menos se mantengan al ritmo de la inflación.”