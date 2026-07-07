Los legisladores de Maryland se reunirán en agosto para una sesión especial sobre la redistribución de distritos

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Tras un intento fallido a principios de este año de rediseñar los mapas del estado para favorecer a los demócratas

Los legisladores de Maryland se reunirán en una sesión especial el próximo mes para considerar una enmienda constitucional relacionada con la futura redistribución de distritos electorales para el Congreso, anunciaron el martes los líderes legislativos, tras un intento fallido a principios de este año de rediseñar los mapas del estado para favorecer a los demócratas.

Esta medida es la más reciente en la batalla nacional por la redistribución de distritos electorales con fines partidistas, que ha remodelado el mapa de la Cámara de Representantes de EE. UU. antes de las elecciones de mitad de mandato de este año y que, en estados como Maryland, podría tener repercusiones en el ciclo electoral de 2028 .

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La Asamblea General de Maryland, controlada por los demócratas, se reunirá a partir del 3 de agosto, según informaron los líderes legislativos, para considerar la posibilidad de someter a votación una enmienda constitucional en noviembre, con el objetivo de allanar el camino para una posible distribución de escaños en el Congreso con una mayoría de 8-0. Los demócratas ya cuentan con una ventaja de 7-1 en la delegación del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos; el representante Andy Harris es el único miembro republicano.

Los líderes legislativos no incluyeron el texto de la enmienda propuesta en su comunicado de prensa. Sin embargo, afirmaron que esta "aclararía" la constitución estatal en relación con un fallo judicial de 2022 que anuló un mapa electoral anterior , el cual también habría facilitado la victoria de un demócrata en el distrito de Harris.

Si la enmienda es aprobada por tres quintas partes de ambas cámaras, se someterá a votación en las elecciones generales del 3 de noviembre. De ser aprobada allí, los legisladores podrían revisar la redistribución de distritos electorales para un futuro ciclo electoral, de acuerdo con los nuevos parámetros constitucionales.

“Maryland necesita un marco constitucional sólido y transparente para la redistribución de distritos electorales que refleje el panorama legal en constante evolución”, declaró la presidenta de la Cámara de Representantes, Joseline Peña-Melnyk, en un comunicado. “Esta sesión extraordinaria brinda a la Asamblea General la oportunidad de responder con detenimiento a las recientes decisiones judiciales, al tiempo que garantiza que los votantes de Maryland tengan la última palabra sobre cualquier propuesta de cambio constitucional”.

Los republicanos de Maryland criticaron duramente la medida, calificándola de intento de acaparar el poder.

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“Un congresista republicano representa a cientos de miles de habitantes de Maryland que merecen tener voz en Washington. Esta sesión especial está diseñada para silenciar esa voz y entregar a los demócratas nacionales otro escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, declaró el líder de la minoría republicana en el Senado, Justin Ready, en un comunicado.

Los distritos electorales suelen rediseñarse una vez cada década después de un censo para tener en cuenta los cambios demográficos. Pero el año pasado, Trump instó a los republicanos a rediseñar los distritos a mitad de década para intentar evitar derrotas en las elecciones de mitad de mandato, y los demócratas respondieron impulsando su propia redistribución de distritos con fines partidistas .

Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a finales de abril debilitó la histórica Ley de Derechos Electorales , ofreciendo nuevos argumentos a los republicanos para reconfigurar los distritos en los estados del sur con grandes poblaciones minoritarias que han elegido a los demócratas.

Los republicanos creen que podrían obtener hasta 10 escaños adicionales en la Cámara de Representantes con los nuevos distritos este año.

Maryland abordó el tema a principios de este año. La Cámara de Representantes estatal aprobó un nuevo mapa electoral que habría facilitado a los demócratas la obtención de los ocho escaños en el Congreso. Sin embargo, ese plan quedó estancado en el Senado estatal, donde el presidente del Senado, Bill Ferguson, argumentó que la medida podría tener consecuencias negativas tras una revisión judicial .

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El gobernador demócrata Wes Moore se ha mostrado muy abierto a favor de un nuevo intento de redistribución de distritos y declaró el martes que apreciaba el "acuerdo de los legisladores de volver para terminar el trabajo".