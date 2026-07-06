Los fuegos artificiales provocaron un incendio en una vivienda el 4 de julio, causando daños por valor de 1,2 millones de dólares.

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Tres personas fueron trasladadas al hospital y dos perros fueron abandonados.

Un incendio ocurrido el 4 de julio en una vivienda de Ashburn, Virginia, se propagó a dos casas vecinas y causó daños por casi 1,2 millones de dólares.

Los bomberos del condado de Loudoun informaron que, poco después de las 9:30 p. m., acudieron a la cuadra 20900 de Deer Run Way tras recibir un aviso de un incendio en una vivienda.

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Al llegar, encontraron una vivienda unifamiliar con un incendio de grandes proporciones en el garaje y en el tejado. Los investigadores de incendios del condado de Loudoun indicaron que la causa fueron fuegos artificiales que no se desecharon correctamente.

Tres personas fueron trasladadas al hospital y dos perros fueron abandonados.

Según las autoridades, los detectores de humo de la vivienda funcionaron correctamente y alertaron a los residentes.

Los bomberos del condado de Loudoun recuerdan a todos que sumerjan los fuegos artificiales usados ​​en agua antes de desecharlos y que nunca intenten volver a encender uno que no haya funcionado.

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En 2024, los fuegos artificiales provocaron más de 34.000 incendios, de los cuales 3.246 fueron relacionados con daños estructurales, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios .