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Liga de Mujeres Votantes del Condado de Montgomery y Washington Hispanic se unen para informar a los electores

Publicarán una guía electoral de 56 páginas en español para las elecciones del 3 de noviembre.
Liga de Mujeres Votantes del Condado de Montgomery y Washington Hispanic se unen para informar a los electores
Guía electoral de 56 páginas en español para las elecciones del 3 de noviembre, creada por la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Montgomery
By Redacción / Washington Hispanic
octubre 23, 2026 8:08 am

Con el propósito de mantener informada a la comunidad hispana y fomentar su participación en el proceso democrático, Washington Hispanic y la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Montgomery (League of Women Voters of Montgomery County) han establecido una colaboración para distribuir una completa guía electoral en español de cara a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre de 2026.

La publicación, de 56 páginas, ofrece información sobre los candidatos que participan en las elecciones en Maryland, permitiendo a los votantes conocer sus propuestas y tomar decisiones informadas antes de acudir a las urnas.

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Como parte de esta iniciativa, la guía será distribuida en formato impreso como un suplemento especial de Washington Hispanic y también estará disponible gratuitamente en su versión digital a través del sitio web del periódico.

Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas organizaciones de facilitar el acceso a información electoral en español y promover una mayor participación de la comunidad latina en las decisiones que afectan su futuro.

Para consultar o descargar gratuitamente la guía electoral en español, haga clic en el siguiente enlace:

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