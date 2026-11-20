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La joven universitaria regresó a Maryland junto a su madre.

María Flores García, quien obtuvo el primer puesto académico de la promoción 2026 de Parkdale High School, posa junto a su familia durante una ceremonia organizada por las Escuelas Públicas del Condado de Prince George para reconocer a los estudiantes con los mejores expedientes académicos.

María Flores García, la estudiante de 19 años de la Universidad de Maryland que fue arrestada por agentes federales de inmigración a principios de noviembre, regresó el miércoles a Maryland después de ser liberada de un centro de detención en Luisiana, según confirmó a Capital News Service el bufete de abogados que la representa.

Flores García, estudiante de primer año universitario que emigró de El Salvador cuando era niña, acompañó a su madre a una cita rutinaria de inmigración en Baltimore a principios de noviembre. Durante esa visita, ambas fueron detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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El congresista Glenn Ivey, demócrata por el cuarto distrito de Maryland, manifestó el miércoles sentirse “aliviado” de que Flores García y su madre, Mirna García Cabrera, hayan recuperado su libertad y puedan reunirse nuevamente con su familia.

“Pero debemos ser claros: esto nunca debió haber ocurrido”, expresó Ivey en un comunicado sobre Flores García, quien este año se graduó como la estudiante con el mejor expediente académico de Parkdale High School.

“Su caso pone al descubierto la hipocresía de una administración que asegura perseguir a ‘los peores de los peores’, mientras detiene a jóvenes como María”, agregó el legislador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había informado que Flores García fue “arrestada” en Texas en diciembre de 2016, cuando apenas tenía nueve años, y que posteriormente fue sometida a un proceso de deportación.

Un portavoz de la agencia explicó que, después de aquel procedimiento, las autoridades le permitieron permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, cinco años más tarde, en 2021, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión.

“Esta administración no ignorará el Estado de derecho”, había declarado el portavoz, quien agregó que Flores García permanecería detenida por ICE hasta que se concretara su salida de Estados Unidos.

No obstante, el bufete Murray Osorio PLLC, que representa legalmente a Flores García y García Cabrera, difundió un comunicado a principios de esta semana en el que aclaró que la resolución judicial de 2021 también otorgó a madre e hija protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Dicha protección impide que las autoridades estadounidenses las deporten a El Salvador ante el riesgo de que puedan sufrir torturas en ese país.

“La orden a la que hace referencia el DHS es precisamente la misma resolución que le brinda protección”, señaló el despacho de abogados, que también representó a Kilmar Ábrego García en su caso de deportación.

“Esta protección es más limitada que el asilo y no conduce a la residencia permanente, pero les permitió trabajar legalmente y les brindó la estabilidad necesaria para construir una vida en Maryland”, explicó la firma.

Según los abogados, cuando se emitió aquella resolución, recibir este tipo de protección significaba, en la gran mayoría de los casos, que las personas podían permanecer en Estados Unidos.

Sin embargo, la administración Trump ha recurrido a las deportaciones hacia terceros países como mecanismo para expulsar a inmigrantes que no pueden ser enviados de regreso a sus naciones de origen.

Justice Haynes, abogado de inmigración que representa a Flores García y García Cabrera, aseguró que ICE está intentando deportar a ambas mujeres a México.

“La orden del juez establece que ICE no puede enviar a María y Mirna a El Salvador. Por eso, ahora ICE quiere trasladarlas a un país que sí pueda hacerlo”, manifestó Haynes en un comunicado.

Mientras se desarrollaba el proceso, ICE trasladó a Flores García y a su madre desde Baltimore hasta un centro de detención migratoria en Luisiana, ubicado a más de 1,000 millas de distancia y fuera de la jurisdicción del tribunal federal de apelaciones correspondiente a Maryland.

“Todo forma parte de una estrategia para dificultarles el acceso al debido proceso legal”, afirmó Ivey durante una entrevista concedida a Capital News Service a principios de esta semana.

Por su parte, el senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen sostuvo que Flores García “nunca debió haber sido detenida”.

“Durante las últimas dos semanas vimos cómo nuestra comunidad se movilizó y se unió para apoyarla”, señaló Van Hollen en un comunicado emitido el miércoles.

“Desde el primer momento denunciamos su detención injustificada y trabajamos para conseguir su liberación”, añadió el senador.

La liberación de María Flores García y su madre fue recibida con satisfacción por dirigentes políticos y miembros de la comunidad de Maryland que habían expresado preocupación por su situación migratoria.

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Fuente: Capital News Wire / Maryland Matters