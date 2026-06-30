Las nuevas leyes entrarán en vigor en Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia el 1 de julio

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Abarcan desde medidas controvertidas en torno a la venta de armas en Virginia hasta regulaciones que muchas escuelas de Maryland ya han implementado.

Algunas de las leyes que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026 afectarán a las fuerzas del orden en Virginia, a los caballos de carreras en Maryland y a los trabajadores con salario mínimo en Washington D.C.

Las leyes abarcan desde medidas controvertidas en torno a la venta de armas en Virginia hasta regulaciones que muchas escuelas de Maryland ya han implementado.

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Aquí les presentamos algunas de las leyes que entrarán en vigor el miércoles:

Virginia

Armas de asalto : Una ley que prohíbe la venta futura de ciertas armas de fuego semiautomáticas se enfrenta a impugnaciones legales, ya que sus opositores argumentan que viola la constitución del estado.

La ley de Virginia debía entrar en vigor el 1 de julio, pero un juez emitió una orden judicial la semana pasada para retrasar su aplicación hasta el 31 de diciembre, o hasta que se dicte una resolución definitiva.

La gobernadora Abigail Spanberger promulgó la ley que prohíbe la venta o transferencia de armas de asalto y dispositivos que permiten que el cargador de un arma contenga más de 15 cartuchos. La ley no se aplica a las armas compradas antes del 1 de julio.

Cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) : La ley establece directrices sobre cómo interactúan los organismos policiales locales con los funcionarios federales que hacen cumplir las leyes de inmigración.

Las agencias policiales locales pueden colaborar con los agentes federales de inmigración mediante una orden judicial o una citación. La ley permite que los alguaciles y las cárceles locales acaten las órdenes de detención del ICE y transfieran la custodia de los sospechosos.

También establece parámetros para los acuerdos entre las agencias policiales locales y los funcionarios federales de inmigración. Según los acuerdos permitidos, el ICE debe proporcionar a la policía local los nombres de los agentes que participen en las operaciones con antelación. Asimismo, los agentes deben estar claramente identificados como miembros del ICE al hacer cumplir la ley de inmigración.

El ICE no puede llevar a cabo operaciones en escuelas, organizaciones religiosas, juzgados ni colegios electorales mientras se celebran elecciones.

Uso de mascarillas por parte de las fuerzas del orden : En Virginia, los agentes no pueden usar cubrebocas mientras están de servicio.

Se permiten excepciones para las mascarillas utilizadas para protegerse contra enfermedades, infecciones o exposición a toxinas, y para los oficiales que realizan misiones como parte de un equipo de armas y tácticas especiales.

La prohibición surgió cuando algunos agentes del ICE realizaron arrestos mientras usaban máscaras que ocultaban sus identidades, una medida que, según la agencia, ayuda a prevenir la posible divulgación de información personal.

El Departamento de Justicia presentó una demanda impugnando la constitucionalidad tanto de la ley que prohíbe a los agentes enmascarados como de la que regula la forma en que el ICE colabora con los organismos policiales locales.

Trabajadores inmigrantes : Virginia está ampliando la protección para los trabajadores inmigrantes que deseen denunciar el robo de salarios o las violaciones del salario mínimo. Los empleadores no pueden amenazar legalmente a los empleados por su estatus migratorio para impedirles presentar una queja.

Antecedentes penales : Los virginianos condenados por ciertos delitos menores pronto verán sus antecedentes penales sellados automáticamente en virtud de la "Ley de Borrón y Cuenta Nueva".

Según Associated Press , se espera que la ley selle automáticamente 100.000 antecedentes penales por condenas por delitos menores como distribución de marihuana, allanamiento de morada y hurto en tiendas.

En el caso de delitos más graves, incluidos algunos delitos menores, los residentes de Virginia pueden solicitar que se sellen sus antecedentes penales si han permanecido libres de delitos durante al menos 10 años.

Control de la natalidad: El derecho de los virginianos a acceder a los anticonceptivos está ahora codificado en la ley estatal.

Otra ley recientemente promulgada exige que las compañías de seguros cubran dichos medicamentos o dispositivos. Según el gobernador, el objetivo de esta legislación es ampliar el acceso a la atención de la salud reproductiva y a los anticonceptivos.

Protección para los inquilinos : Los inquilinos de Virginia están obteniendo protecciones adicionales en lo que respecta a los pagos a los propietarios.

Según la nueva ley, los propietarios están obligados a aceptar cheques y giros postales para cubrir el alquiler o los depósitos de garantía.

Si un arrendador cobra una comisión por procesar un pago, esta no puede ser superior al costo real que le cobra la empresa que procesa la transacción. Además, en muchos casos, no se puede obligar a los inquilinos a pagar una tarifa por el mantenimiento o las reparaciones de su vivienda.

Maryland

Políticas sobre el uso de teléfonos móviles en las escuelas : Muchos sistemas escolares ya restringen el uso de teléfonos móviles, pero deberán implementar prohibiciones totales del uso de teléfonos móviles durante todo el horario escolar para el año académico 2027-2028.

Los estudiantes deben guardar sus dispositivos y abstenerse de usar las redes sociales durante la jornada escolar, incluyendo la hora del almuerzo y los descansos entre clases. Se prohíben las tabletas, los ordenadores portátiles, los relojes inteligentes, los auriculares inalámbricos y los audífonos.

Estas normas no se aplican a los dispositivos proporcionados por la escuela ni a los casos en que se utilice un dispositivo personal con fines educativos autorizados. Existen excepciones para los estudiantes que utilizan dispositivos para la traducción de idiomas o para el seguimiento de su estado de salud.

Productos de higiene menstrual gratuitos : Los estudiantes que asisten a colegios y universidades pronto tendrán acceso a tampones y compresas sanitarias gratuitas.

Según la legislación aprobada por el gobernador Wes Moore, las instituciones de educación superior que ofrecen alojamiento en el campus deberán proporcionar productos de higiene menstrual gratuitos en los centros de salud estudiantiles.

La ley entra en vigor el 1 de julio, pero los campus tienen hasta el 1 de agosto de 2028 para cumplirla.

Cócteles para llevar : La moda de pedir cócteles para llevar continuará en el condado de Baltimore. Los establecimientos que sirven alcohol pueden solicitar permisos que les permitan ofrecer bebidas combinadas y cócteles para llevar.

Estas bebidas deben estar selladas en su envase original del fabricante, sin pajitas ni aberturas para beber. Además, quien compre las bebidas debe pedir comida; los aperitivos envasados ​​no cuentan.

Ausencias escolares : Las escuelas deben permitir que los estudiantes tengan una ausencia justificada cuando falten a clase para participar en actividades cívicas, por ejemplo, cuando los niños presenten testimonios o se reúnan con legisladores.

Carreras de caballos : Los propietarios de caballos de carreras no pueden vender a sabiendas a sus animales para el sacrificio comercial.

La nueva ley prohíbe comprar, vender, transferir o transportar un caballo de carreras si el propietario sabe, o debería saber razonablemente, que el animal será sacrificado con fines de lucro.

Pagos de lotería : Los operadores de lotería deben retener el dinero de los premios a los ganadores que tengan deudas de manutención infantil o ciertos tipos de deudas con el estado. Los ganadores deben ser notificados antes de que se les retenga el dinero del premio.

corriente continua

Salario mínimo : Los trabajadores que perciben el salario mínimo pueden esperar un aumento salarial el 1 de julio. Este pasará de 17,95 dólares por hora a 18,40 dólares por hora.

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Para los trabajadores que reciben propinas, el salario base aumenta de $10 por hora a $10.30 por hora. Si las propinas no alcanzan el salario mínimo estándar promedio, el empleador debe cubrir la diferencia.