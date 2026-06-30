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La policía informó que ocho cachorros de pit bull fueron robados en un allanamiento de morada en el sureste de Washington D.C.

Están pidiendo la ayuda del público para encontrarlos
La policía informó que ocho cachorros de pit bull fueron robados en un allanamiento de morada en el sureste de Washington D.C.
By Washington Hispanic
junio 30, 2026 5:22 pm

Presuntamente, ocho cachorros de pit bull fueron robados durante un allanamiento en una vivienda en el sureste de Washington D.C., y la policía está pidiendo la ayuda del público para encontrarlos.

Según la policía de Washington D.C. , un ladrón irrumpió en una vivienda desocupada en la cuadra 4900 de Benning Road entre las 2 de la madrugada y las 2 de la tarde del domingo. El individuo se llevó ocho cachorros de pitbull de cinco semanas de edad y huyó.

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En las fotos publicadas por la policía el martes se pueden ver los cachorros.

Las autoridades policiales han pedido a cualquier persona que tenga información que llame al departamento de policía al 202-727-9099 o que envíe un mensaje de texto con la información al 50411.

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