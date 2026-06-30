La policía informó que ocho cachorros de pit bull fueron robados en un allanamiento de morada en el sureste de Washington D.C.

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Están pidiendo la ayuda del público para encontrarlos

Presuntamente, ocho cachorros de pit bull fueron robados durante un allanamiento en una vivienda en el sureste de Washington D.C., y la policía está pidiendo la ayuda del público para encontrarlos.

Según la policía de Washington D.C. , un ladrón irrumpió en una vivienda desocupada en la cuadra 4900 de Benning Road entre las 2 de la madrugada y las 2 de la tarde del domingo. El individuo se llevó ocho cachorros de pitbull de cinco semanas de edad y huyó.

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En las fotos publicadas por la policía el martes se pueden ver los cachorros.

Las autoridades policiales han pedido a cualquier persona que tenga información que llame al departamento de policía al 202-727-9099 o que envíe un mensaje de texto con la información al 50411.