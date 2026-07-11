Sábado, 11 de julio de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioMetro › La policía dispara e hiere a una persona armada co...
Metro

La policía dispara e hiere a una persona armada con un cuchillo en un Wawa de Fairfax

Los agentes le ordenaron que soltara el cuchillo, pero la policía indicó que la persona no obedeció y abandonó el local con el arma en la mano
La policía dispara e hiere a una persona armada con un cuchillo en un Wawa de Fairfax
By Washington Hispanic
julio 11, 2026 12:28 pm

Según la policía, una persona resultó gravemente herida después de que un agente de policía de la ciudad de Fairfax le disparara durante un incidente en un establecimiento Wawa la madrugada del sábado.

Según informó la policía de la ciudad de Fairfax, los agentes respondieron alrededor de las 12:07 a. m. a una llamada en el Wawa ubicado en 9700 Fairfax Blvd. por la presencia de una persona armada con un cuchillo.

ANUNCIO

Según la policía, al llegar al lugar, encontraron a la persona armada con un cuchillo justo dentro de la puerta principal del establecimiento. Los agentes le ordenaron que soltara el cuchillo, pero la policía indicó que la persona no obedeció y abandonó el local con el arma en la mano.

Según la policía, durante el incidente, un agente disparó un arma reglamentaria e hirió a la persona.

Según la policía, los agentes prestaron primeros auxilios en el lugar hasta la llegada del personal médico de emergencia. La persona fue trasladada a un hospital con heridas que ponían en peligro su vida.

ANUNCIO
MoCo Recycling

Según la policía, ni los agentes ni los transeúntes resultaron heridos.

El agente implicado ha sido suspendido temporalmente de sus funciones, lo cual, según la policía, está de acuerdo con la normativa del departamento.

El Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos del Norte de Virginia está investigando el tiroteo, según informó la policía.

ANUNCIO
earlystage4

La identidad de la persona se dará a conocer más adelante.

Clasificados
Clasificado · Empleo
Para trabajar en agencia de viajes en Takoma Park, MD. Tel: 202-607-1699
Clasificado · Vivienda
Para 1 o 2 personas, utilidades incluidas, a pocas cuadras de Georgia Ave y Dennis Ave. Personas res
Clasificado · Vivienda
3 bedrooms, 1 den, 2 bathrooms. Big deck and shed. No HOA. En Springfield, VA. Text please. Tel: 571

Noticias Relacionadas

No permita que el fraude y las estafas condicionen sus vacaciones de verano

No permita que el fraude y las estafas condicionen sus vacaciones de verano

 ¿Te subieron la renta? Esto es lo que cambió en Montgomery County y lo que todo inquilino debe saber desde julio

¿Te subieron la renta? Esto es lo que cambió en Montgomery County y lo que todo inquilino debe saber desde julio

 Gobierno Trump demanda a Maryland por sus políticas de santuario de inmigrantes

Gobierno Trump demanda a Maryland por sus políticas de santuario de inmigrantes

 El condado de Fairfax busca simplificar los trámites burocráticos para las viviendas de familiares y niñeras

El condado de Fairfax busca simplificar los trámites burocráticos para las viviendas de familiares y niñeras