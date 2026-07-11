La policía dispara e hiere a una persona armada con un cuchillo en un Wawa de Fairfax

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Los agentes le ordenaron que soltara el cuchillo, pero la policía indicó que la persona no obedeció y abandonó el local con el arma en la mano

Según la policía, una persona resultó gravemente herida después de que un agente de policía de la ciudad de Fairfax le disparara durante un incidente en un establecimiento Wawa la madrugada del sábado.

Según informó la policía de la ciudad de Fairfax, los agentes respondieron alrededor de las 12:07 a. m. a una llamada en el Wawa ubicado en 9700 Fairfax Blvd. por la presencia de una persona armada con un cuchillo.

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Según la policía, al llegar al lugar, encontraron a la persona armada con un cuchillo justo dentro de la puerta principal del establecimiento. Los agentes le ordenaron que soltara el cuchillo, pero la policía indicó que la persona no obedeció y abandonó el local con el arma en la mano.

Según la policía, durante el incidente, un agente disparó un arma reglamentaria e hirió a la persona.

Según la policía, los agentes prestaron primeros auxilios en el lugar hasta la llegada del personal médico de emergencia. La persona fue trasladada a un hospital con heridas que ponían en peligro su vida.

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Según la policía, ni los agentes ni los transeúntes resultaron heridos.

El agente implicado ha sido suspendido temporalmente de sus funciones, lo cual, según la policía, está de acuerdo con la normativa del departamento.

El Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos del Norte de Virginia está investigando el tiroteo, según informó la policía.

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La identidad de la persona se dará a conocer más adelante.