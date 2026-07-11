La policía de DC anuncia una zona de toque de queda para jóvenes cerca del estadio RFK

Metro

Dentro de la zona, las personas menores de 18 años tienen prohibido reunirse en grupos de nueve o más personas en un lugar público o en las instalaciones de un establecimiento, a menos que participen en actividades exentas enumeradas por la policía

La policía de Washington D.C. ha establecido una zona de toque de queda para menores en los alrededores del estadio RFK para este fin de semana, restringiendo las reuniones de grupos de menores durante la noche.

El Departamento de Policía Metropolitana informó que la zona estará vigente desde las 8 p. m. hasta la medianoche del sábado 11 de julio y del domingo 12 de julio .

ANUNCIO

Según la Ley de Toque de Queda para Menores de 1995, modificada por la Ley de Toque de Queda para Jóvenes de 2026 , el jefe del departamento tiene la autoridad para designar una Zona de Toque de Queda para Jóvenes para grupos de al menos nueve jóvenes en un área considerada de riesgo de alteración del orden público por parte de jóvenes, dijo la policía.

Dentro de la zona, las personas menores de 18 años tienen prohibido reunirse en grupos de nueve o más personas en un lugar público o en las instalaciones de un establecimiento, a menos que participen en actividades exentas enumeradas por la policía.

El mapa de las zonas de toque de queda designadas por el departamento está disponible en su sitio web.

La zona que rodea el estadio RFK incluye los siguientes límites:

Norte: Benning Road, desde Oklahoma Avenue NE hasta Kingman Lake.

Este: Lago Kingman, incluyendo la Isla Heritage.

ANUNCIO

Sur: El extremo sur del lote 8A de RFK

Oeste:

El extremo sur del lote 8A de RFK hasta Independence Avenue, SE

Avenida Independencia hasta la calle 19, SE; calle 19 hasta la calle C, NE

Calle C a Avenida Oklahoma, NE

Avenida Oklahoma a Benning Road, NE

ANUNCIO

La policía también recordó al público que durante julio y agosto, el toque de queda en toda la ciudad para todos los menores de 18 años rige desde las 12:01 a. m. hasta las 6 a. m .