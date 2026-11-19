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Del 28 al 30 de noviembre, Navidad Peruana 2026 reunirá a artesanos, emprendedores y familias en una celebración de las tradiciones del Perú en Virginia.

Durante los tres días, de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche, los visitantes podrán recorrer un mercado navideño con joyería artesanal, textiles de alpaca, accesorios y regalos originales.

El espíritu navideño peruano llegará al área metropolitana de Washington, D.C., con “Navidad Peruana 2026 – A Peruvian Christmas Celebration”, un evento que se realizará del 28 al 30 de noviembre en los restaurantes Inca Social de Arlington y Vienna, Virginia, y que combinará artesanía, gastronomía, música y solidaridad.

Organizada por Peru Gift Shop, bajo la dirección de su fundadora Evelyn Brooks, y con la participación de Flavia Rivas Plata como anfitriona, esta iniciativa busca promover las tradiciones peruanas y brindar oportunidades a artesanos, diseñadores y pequeños empresarios.

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Durante los tres días, de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche, los visitantes podrán recorrer un mercado navideño con joyería artesanal, textiles de alpaca, accesorios y regalos originales. La programación también incluirá villancicos, nacimientos tradicionales, música, danzas y experiencias culturales para toda la familia.

“Navidad Peruana nació de nuestro deseo de compartir las tradiciones que hacen tan especial la Navidad en el Perú, al mismo tiempo que creamos oportunidades significativas para nuestros artesanos y emprendedores”, expresó Evelyn Brooks.

La solidaridad será otro de los pilares de esta celebración. Peru Gift Shop destinará el 5 % de las ventas minoristas elegibles a Sacred Valley Project, organización sin fines de lucro que promueve el acceso a la educación secundaria de niñas de comunidades rurales de los Andes peruanos.

Como cierre, el lunes 30 de noviembre se realizará en Inca Social Arlington una cena especial denominada “Peruvian Christmas: A Night of Culture & Giving”, que ofrecerá un menú navideño peruano de tres tiempos, acompañado de música y presentaciones culturales. Los organizadores anunciarán próximamente el horario, el precio y los detalles para adquirir las entradas.

Con esta iniciativa, Navidad Peruana 2026 busca convertirse en un espacio de encuentro para la comunidad peruana y latinoamericana del DMV, celebrando sus raíces culturales y apoyando, al mismo tiempo, una importante causa educativa.

Información del evento: Del 28 al 30 de noviembre, de 12:00 p. m. a 8:00 p. m., en Inca Social Vienna (2670 Avenir Place, Vienna, VA) e Inca Social Arlington (1776 Wilson Boulevard, Arlington, VA).

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Más información: www.perugiftshop.com