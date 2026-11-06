La comunidad latina fortalece su presencia política en el Condado a Montgomery

Metro

Barbara Ebel hace historia al convertirse en la primera latina elegida para el cargo de Registro de Testamentos, mientras Omar Lazo, Grace Rivera-Oven, Natali Fani-González, Karla Silvestre y otros líderes hispanos destacan en las elecciones del 3 de noviembre.

Demócrata Will Jawando, quien fue elegido como nuevo ejecutivo del condado de Montgomery

Las elecciones generales del pasado martes 3 de noviembre dejaron importantes resultados para la comunidad hispana de Montgomery County, Maryland, donde varios candidatos de origen latino obtuvieron victorias que fortalecen la representación de esta comunidad en el gobierno local, el sistema educativo y la Asamblea General del estado.

Entre los resultados más destacados figura la elección de Barbara Ebel, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer latina elegida para ocupar el cargo de Register of Wills (Registro de Testamentos) del condado de Montgomery.

ANUNCIO

Ebel, candidata demócrata, obtuvo una contundente victoria frente a la republicana T. Dolores Reyes. Según los resultados preliminares de la Junta Electoral de Maryland, Ebel alcanzó más del 81 % de los votos, consolidando un triunfo histórico para la representación hispana en el condado.

El Registro de Testamentos desempeña una función fundamental en la administración de herencias y otros procedimientos relacionados con los bienes de personas fallecidas. Su elección representa también una oportunidad para fortalecer la comunicación y el acceso a estos servicios entre las familias de habla hispana.

Grace Rivera-Oven y Omar Lazo fortalecen la representación latina en la educación

La comunidad hispana también celebró importantes resultados en las elecciones para la Junta de Educación de Montgomery County, donde Grace Rivera-Oven, de origen boliviano, logró su reelección como representante del Distrito 1, mientras que el salvadoreño Omar Lazo se perfilaba como ganador de uno de los puestos generales de la institución.

Rivera-Oven, quien actualmente preside la Junta de Educación, obtuvo un contundente respaldo de los electores, con más del 97 % de los votos contabilizados en los resultados preliminares. Elegida por primera vez en 2022, ha dedicado buena parte de su trayectoria a promover la participación de las familias, la equidad educativa y mayores oportunidades para los estudiantes de comunidades inmigrantes.

Nacida en La Paz, Bolivia, Rivera-Oven llegó a Estados Unidos durante su infancia y estudió en las escuelas públicas de Montgomery County, donde se graduó de Gaithersburg High School. Su historia personal refleja las experiencias de numerosas familias inmigrantes que consideran la educación una herramienta fundamental para alcanzar mejores oportunidades.

Por su parte, Lazo, empresario de origen salvadoreño y miembro de la Junta de Síndicos de Montgomery College, aventajaba a Brenda Díaz en una de las contiendas más competitivas para la Junta de Educación. Su elección representaría otro avance significativo para la participación hispana en las decisiones sobre el futuro educativo del condado.

La presencia de ambos dirigentes fortalece la voz de una comunidad que desempeña un papel cada vez más importante en el sistema escolar de Montgomery County.

Más representación hispana en el gobierno y la legislatura

La presencia latina también continuará siendo importante en el Concejo del Condado de Montgomery, donde Natali Fani-González, representante del Distrito 6, y Karla Silvestre, elegida para uno de los cuatro puestos generales, figuran entre las dirigentes que integrarán el nuevo gobierno local.

Ambas forman parte de una generación de líderes que ha contribuido a aumentar la visibilidad de la comunidad hispana en las decisiones relacionadas con vivienda, desarrollo económico, educación y servicios públicos.

En la Asamblea General de Maryland también destacan representantes de origen latino como Gabriel Acevero, del Distrito 39; David Fraser-Hidalgo, del Distrito 15; Joseph Vogel, del Distrito 17; y Teresa Saavedra Woorman, del Distrito 16, quienes aparecen entre los legisladores reconocidos por sus resultados electorales.

Sus trayectorias reflejan una presencia hispana cada vez más visible en la política estatal y en los debates sobre las necesidades de las comunidades diversas de Maryland.

Will Jawando encabezará Montgomery County

Las elecciones también marcaron el triunfo del demócrata Will Jawando, quien fue elegido como nuevo ejecutivo del condado de Montgomery, tras imponerse a la republicana Esther Wells.

Jawando asumirá la responsabilidad de dirigir uno de los condados más poblados y diversos de Maryland, donde la comunidad latina tiene un papel fundamental en la economía, la educación y el desarrollo social.

A nivel estatal, el gobernador Wes Moore logró su reelección, junto con la vicegobernadora Aruna Miller, dando continuidad a la administración demócrata de Maryland.

Los resultados de estas elecciones ponen de manifiesto el creciente protagonismo político de una comunidad que continúa buscando mayor representación en las instituciones encargadas de tomar decisiones sobre su futuro.

ANUNCIO

Para los residentes hispanos de Montgomery County, los próximos años representarán una oportunidad para fortalecer el diálogo con sus autoridades y promover políticas que respondan a las necesidades de las familias, los estudiantes, los trabajadores y los pequeños empresarios.