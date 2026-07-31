Junta de Metro aprueba acuerdos de fi nanciamiento para transporte

Metro

En torno al futuro complejo del estadio

La Junta Directiva de Metro votó a favor de establecer acuerdos reembolsables para realizar mejoras al transporte público alrededor del futuro estadio de los Commanders.

La Junta Directiva de Metro votó a favor de establecer acuerdos reembolsables para realizar mejoras al transporte público alrededor del futuro estadio de los Commanders.

La votación unánime autorizó a Metro a suscribir estos acuerdos con el gobierno del Distrito de Columbia. Se trata de un paso administrativo que permitirá a WMATA y al Distrito colaborar en dos proyectos: las mejoras a la estación Stadium-Armory y el diseño de la Línea Dorada, que contará con carriles exclusivos para autobuses. WMATA recibirá un reembolso por el trabajo que realice en estos proyectos.

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El Concejo de D.C. había asignado previamente $300 millones, distribuidos a lo largo de cuatro años fiscales, para el Proyecto de Mejoras de la estación Stadium-Armory. También destinó $5 millones para el diseño de carriles exclusivos de autobuses hacia el complejo de RFK.

Los fondos serán identificados como recursos de capital reembolsables en los futuros presupuestos de WMATA. Todos los costos serán facturados directamente a esos fondos.

La votación del jueves se produce después de que Metro publicara en mayo un estudio de transporte en el que decidió no recomendar la construcción de una nueva estación ferroviaria en las cercanías.

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En su lugar, el estudio recomendó realizar mejoras en la estación Stadium-Armory, entre ellas la instalación de ascensores, escaleras eléctricas, escaleras convencionales y nuevos niveles de entrepiso, además de ampliar la entrada norte. También propuso crear una nueva Línea Dorada de autobuses de tránsito rápido en las cercanas avenidas Benning Road y H Street.