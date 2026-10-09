Juez ratifica ley que permite a estudiantes indocumentados pagar matrícula estatal

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Un juez federal confirmó la validez de una ley de Virginia que permite a determinados estudiantes indocumentados acceder a tarifas universitarias reducidas, equivalentes a las que pagan los residentes del estado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La decisión judicial representa un respaldo a la legislación estatal y desestima los argumentos de quienes consideran que esta medida contradice las normas federales de inmigración. La controversia gira en torno a una disposición aprobada por el Congreso en 1996, que ha generado numerosos debates legales sobre la posibilidad de ofrecer beneficios educativos a jóvenes sin estatus migratorio regular.

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Chris Hajec, asesor jurídico adjunto de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), analizó el fallo durante una entrevista con la cadena 7News. El abogado explicó los fundamentos utilizados por el magistrado y las posibles consecuencias legales de esta resolución.

Por su parte, los defensores de la legislación, entre ellos el fiscal general de Virginia, Jay Jones, sostienen que los jóvenes indocumentados que han crecido y estudiado en el estado merecen recibir las mismas condiciones económicas que otros residentes al ingresar a una universidad. Argumentan, además, que muchas de estas familias han contribuido durante años a la economía estatal mediante el pago de impuestos.

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El costo de estos programas de matrícula preferencial es diferente en cada estado. Como referencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionó anteriormente el caso de Arizona, donde la diferencia entre las tarifas para residentes y no residentes alcanzaba aproximadamente los 24,000 dólares por estudiante. En ese estado, 432 alumnos indocumentados recibieron el beneficio, lo que representó una diferencia acumulada de poco más de 10 millones de dólares anuales.

Sin embargo, la disputa judicial todavía no ha concluido. El propio juez reconoció la posibilidad de que su decisión sea apelada, por lo que se anticipa que el caso continuará en instancias superiores.

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El resultado de este proceso podría tener importantes repercusiones sobre el acceso a la educación universitaria para estudiantes indocumentados en Virginia y sobre la aplicación de políticas similares en otros estados del país.