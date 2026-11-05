Janeese Lewis George es la nueva alcaldesa electa de Washington, D.C.

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La alcaldesa electa anuncia su equipo de transición, que incluye a Beatriz “BB” Otero, reconocida líder comunitaria y fundadora de CentroNía, quien tendrá un papel importante en la preparación de la nueva administración.

Lewis George, de 38 años y perteneciente al Partido Demócrata, se impuso a sus contrincantes en las elecciones generales después de haber ganado las primarias demócratas de junio.

Washington, D.C. comenzará una nueva etapa política tras la victoria de Janeese Lewis George en las elecciones del martes 3 de noviembre. La actual concejal del Distrito 4 se convertirá en la próxima alcaldesa de la capital estadounidense, poniendo fin a los 12 años de gobierno de Muriel Bowser, quien decidió no buscar un cuarto mandato.

Lewis George, de 38 años y perteneciente al Partido Demócrata, se impuso a sus contrincantes en las elecciones generales después de haber ganado las primarias demócratas de junio. Su triunfo representa un cambio significativo en el liderazgo de la ciudad y abre paso a una administración que promete concentrarse en la vivienda asequible, la educación, la seguridad pública y las necesidades de las familias trabajadoras.

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Durante su campaña, la alcaldesa electa defendió una agenda orientada a reducir el costo de vida, ampliar el acceso al cuidado infantil y mejorar los servicios municipales. También prometió revisar las políticas de colaboración entre la Policía Metropolitana y las autoridades federales de inmigración, un asunto de especial interés para las comunidades inmigrantes de Washington.

La nueva administración enfrentará importantes desafíos, entre ellos las presiones sobre el presupuesto municipal, la seguridad pública, la disponibilidad de viviendas y las tensiones con el gobierno federal.

BB Otero integra el equipo de transición

Una de las noticias más destacadas para la comunidad latina es la designación de Beatriz “BB” Otero como una de las cinco copresidentas del equipo de transición de Lewis George.

Otero es una reconocida dirigente comunitaria y fundadora de CentroNía, organización dedicada a la educación temprana y al apoyo de niños y familias, particularmente de comunidades inmigrantes y de habla hispana.

Su amplia trayectoria incluye haber ocupado el cargo de vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos durante la administración del exalcalde Vincent Gray, experiencia que le permitió participar directamente en el desarrollo y la coordinación de importantes programas sociales de la ciudad.

La participación de Otero en el equipo de transición representa una oportunidad para incorporar la experiencia de organizaciones comunitarias que trabajan directamente con las familias latinas, especialmente en áreas como educación infantil, salud, servicios sociales y desarrollo comunitario.

El equipo estará dirigido por Jennifer Levy, exfuncionaria de la Fiscalía General de Nueva York, y contará también con Aaron Jenkins, Gautam Raghavan, Greg Akerman y Kimberly Perry como copresidentes.

Entre sus principales responsabilidades estará identificar candidatos para ocupar puestos clave en el gobierno, incluidos vicealcaldes, directores de agencias y comisionados, además de establecer las prioridades de los primeros 100 días de la nueva administración.

Una nueva etapa para la comunidad latina

La llegada de Lewis George a la alcaldía despierta interés entre las organizaciones que representan a las comunidades inmigrantes de Washington, particularmente por sus propuestas relacionadas con la vivienda, los servicios públicos y las políticas migratorias.

Durante su campaña, Lewis George manifestó su intención de poner fin a la colaboración de la Policía Metropolitana con las operaciones federales de inmigración, una propuesta que deberá traducirse en decisiones administrativas una vez que asuma el cargo.

La presencia de BB Otero dentro del equipo de transición también podría contribuir a mantener abiertos los canales de comunicación entre el gobierno municipal y las organizaciones que atienden a miles de familias hispanas en la capital.

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Lewis George asumirá oficialmente la alcaldía el 2 de enero de 2027, convirtiéndose en la primera nueva alcaldesa de Washington en más de una década. Su administración tendrá ahora el desafío de convertir las promesas electorales en políticas concretas para una ciudad caracterizada por su diversidad social, cultural y económica.