ICE arresta a más de 1.300 inmigrantes indocumentados en el DMV

Metro

ICE realizó cientos de arrestos durante operativo migratorio en Virginia y Maryland.

La operación de control migratorio, que duró dos semanas, resultó en el arresto de 1.328 inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dijo que inició una operación intensificada de control migratorio llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los estados de Virginia y Maryland, que resultó en el arresto de 1.328 personas en situación migratoria irregular entre el 1 y el 14 de agosto.

ANUNCIO

Titulada “Operación Safe Community – Washington, D.C.”, la operación de control migratorio de dos semanas permitió detener a personas en situación migratoria irregular con antecedentes penales que incluyen condenas por agresión sexual, secuestro, conducir bajo los efectos del alcohol, darse a la fuga después de un accidente, robo de identidad y robo, así como arrestos por asesinato, intento de asesinato y violación.

“Una vez más, nuestros agentes están en las calles arrestando y expulsando de las comunidades estadounidenses a personas extranjeras que han cometido delitos, esta vez en el área de Washington, D.C.”, dijo Patricia Hyde, directora adjunta interina de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE. “Nuestros agentes son los mejores del mundo para encontrar a personas que no quieren ser localizadas. Eso es exactamente lo que hicimos durante esta operación. Sacar de los vecindarios de Virginia y Maryland a estas personas extranjeras que han cometido delitos contribuye a crear comunidades mucho más seguras, y eso es precisamente lo que los hombres y mujeres de ICE trabajan para lograr todos los días en nuestra gran nación”.

Aunque gran parte de la operación se concentró en arrestar a personas en situación migratoria irregular con antecedentes delictivos en los suburbios de Washington, D.C., ubicados en Virginia y Maryland, los agentes de ICE llevaron a cabo acciones específicas de control migratorio en todo el territorio de ambos estados.

La Operación Safe Community – Washington, D.C. se produce poco después de la Operación Safe Community – Atlanta, realizada en julio, durante la cual los agentes de ICE arrestaron a más de 1.200 personas en situación migratoria irregular con antecedentes delictivos en todo el estado de Georgia.

De las 1.328 personas arrestadas, casi 400 habían sido condenadas o acusadas de delitos en Estados Unidos. Los agentes de ICE realizaron estos arrestos a pesar de las políticas de “ciudad santuario” vigentes en muchos de los condados de Virginia y Maryland.

ANUNCIO

Además, los agentes de ICE arrestaron a numerosos miembros de pandillas criminales transnacionales, como MS-13, 18th Street Gang y Tren de Aragua.