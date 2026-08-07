Hay reducción de delitos contra quienes no pagan el pasaje en el Metro

Metro

Disminuyen los delitos dentro del sistema de transporte público.

Metro aseguró que los niveles de seguridad en sus trenes y autobuses continúan mejorando, luego de registrar por segundo año consecutivo una importante disminución de los delitos dentro del sistema de transporte público.

“Metro nunca había sido tan seguro como ahora”, afirmó Randy Clarke, gerente general de la agencia, durante una conferencia de prensa realizada el martes.

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Las cifras correspondientes al año fiscal 2026, que abarca desde julio de 2025 hasta junio de este año, muestran que las agresiones agravadas bajaron un 19% en comparación con el período anterior. Los robos disminuyeron un 36%, con un total de 75 incidentes reportados durante el año.

También se registró una reducción cercana al 22% en las agresiones contra empleados de Metro, incluidos conductores de autobús y responsables de estaciones. En términos generales, los delitos violentos descendieron un 14%.

Según la agencia, los llamados delitos de “Parte 1”, que incluyen algunas de las infracciones más graves, se redujeron un 61% por cada millón de viajes en comparación con el año fiscal 2023.

Sin embargo, la mejoría no se observó en todas las categorías. Los delitos relacionados con drogas aumentaron aproximadamente un 25% frente al año anterior.

“La mayor disminución se ha producido precisamente en los crímenes violentos”, señaló Stephen Boehm, jefe interino de la Policía de Tránsito de Metro.

Las autoridades consideran que parte de estos resultados está relacionada con el endurecimiento de las medidas contra la evasión del pago del pasaje.

Durante el año fiscal 2026, se emitieron más de 9,600 multas a pasajeros que abordaron autobuses sin pagar. La cifra representa un aumento considerable frente a 2023, cuando solamente se entregaron siete citaciones durante todo el año.

En el sistema ferroviario, las acciones de control por evasión de tarifas crecieron un 485% durante el mismo período.

Clarke explicó que detener a una persona por no pagar permite a los agentes verificar su identidad y determinar si tiene órdenes de arresto pendientes.

“Cuando intervenimos a alguien por evadir la tarifa, podemos revisar su nombre. Si existen órdenes judiciales vigentes, esa persona puede ser detenida y puesta bajo custodia”, indicó.

El gerente general agregó que la presencia de miembros de la Guardia Nacional en estaciones y trenes también podría haber contribuido a reforzar la vigilancia.

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“Contar con la Guardia Nacional significa tener más ojos y oídos dentro del sistema”, expresó Clarke.