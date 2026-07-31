Hallan muerto en el río Potomac a hombre desaparecido

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Cerca de Great Falls tras búsqueda con sonar

Funcionarios del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery county. Ilustración generada con inteligencia artificial; no representa una actividad

Los equipos de búsqueda recuperaron el cuerpo de un hombre de 25 años que había desaparecido en el río Potomac, cerca de Great Falls Park.

Funcionarios del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery informaron que integrantes del Equipo de Rescate en Aguas Rápidas localizaron al hombre desaparecido en el incidente del 28 de julio el jueves, alrededor de las 11:30 a.m.

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El cuerpo fue encontrado cerca del lugar donde había sido visto por última vez, utilizando sonar e imágenes captadas por cámaras bajo la superficie del agua. Las autoridades indicaron que la familia ya fue notificada.

El hombre desapareció después de que, poco después de la 1:30 p.m., se recibiera un reporte sobre dos personas que tenían dificultades en el río cerca de Sandy Landing, en el lado de Virginia, al norte de la rampa para botes de Anglers.

Funcionarios de bomberos señalaron que una de las personas logró llegar a salvo a la orilla en Virginia y rechazó ser trasladada a un hospital, pero la segunda permaneció desaparecida.

Durante la búsqueda inicial, la Policía de Parques de Estados Unidos respondió con su helicóptero Eagle, mientras agentes recorrían la costa.

Bomberos de los condados de Montgomery y Fairfax también buscaron en el río durante aproximadamente cuatro horas utilizando nueve embarcaciones, además de drones submarinos, equipos de sonar y unidades caninas.

La zona de búsqueda abarcó un tramo de aproximadamente tres cuartos de milla del río Potomac, entre Sandy Landing y Anglers.

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Las tormentas obligaron a suspender las operaciones el martes por la noche, y las autoridades habían indicado que la búsqueda se reanudaría el miércoles por la mañana. Para la noche del martes, los funcionarios señalaron que la operación estaba pasando de un esfuerzo de rescate a una misión de recuperación.