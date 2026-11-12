GWHCC: medio siglo impulsando a los pequeños empresarios y abriendo puertas a la comunidad hispana del DMV

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La gala reunió a empresarios, funcionarios y líderes comunitarios. Events DC recibió un importante reconocimiento por su histórica colaboración con la institución.

Miembros de la junta de directores de la Cámara de Comercio Hispana de Washington DC (GWHCC) conmemoró su 50 aniversario con una elegante gala en el Centro de Convenciones Walter E. Washington.

¿Cómo logra una organización mantenerse vigente durante medio siglo, apoyando a pequeños empresarios, abriendo puertas y conectando a emprendedores con nuevas oportunidades de negocios? La respuesta comienza con una visión, se fortalece con el liderazgo y se consolida con décadas de compromiso con la comunidad.

Ese espíritu fue precisamente el que se celebró el sábado 7 de noviembre, cuando la Cámara de Comercio Hispana del Área Metropolitana de Washington (GWHCC) conmemoró su 50 aniversario con una elegante gala en el Centro de Convenciones Walter E. Washington. La celebración reunió a empresarios, funcionarios públicos, representantes de importantes corporaciones y destacados líderes comunitarios de Washington, Maryland y Virginia, contando además con la presencia de Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, D.C.

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Bajo el lema “Legacy in Gold: 50 Years of Moving Business Forward” (Legado de Oro: 50 años impulsando los negocios), la celebración rindió homenaje a cinco décadas de trabajo en favor del crecimiento económico, el emprendimiento y el fortalecimiento de la comunidad empresarial hispana de la región.

Un legado que comenzó hace medio siglo

La historia de la institución se remonta a 1976, cuando el empresario y líder comunitario de origen cubano José Antonio Font, junto a otros integrantes de la comunidad empresarial hispana, impulsó la creación de la entonces Cámara de Comercio Iberoamericana.

Font fue uno de los visionarios que comprendieron la necesidad de establecer una organización capaz de representar los intereses de los empresarios latinos y abrirles nuevas oportunidades en la economía de la capital estadounidense. Su liderazgo trascendió el ámbito local, al desempeñarse también como vicepresidente fundador de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos.

Aunque falleció en diciembre de 2015, su legado continúa vigente en una institución que, cinco décadas después, sigue promoviendo el acceso al capital, la capacitación empresarial, las relaciones comerciales y el crecimiento de los pequeños negocios.

Nicole Quiroga, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara, junto a Francisco Ayala, presidente entrante de su Junta Directiva, resaltaron la importancia de preservar ese legado y continuar construyendo oportunidades para las futuras generaciones de empresarios hispanos.

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Events DC recibe importante reconocimiento

El premio Corporate Legacy Award fue entregado a Events DC, uno de los principales patrocinadores de la gala y un aliado estratégico de la Cámara durante muchos años.

El reconocimiento fue recibido por Angie M. Gates, presidenta y directora ejecutiva de Events DC, quien estuvo presente en la celebración.

La distinción reconoció la prolongada colaboración de Events DC con la Cámara, particularmente su respaldo a iniciativas como la Exposición Anual de Negocios y la gala institucional, espacios que permiten a los empresarios hispanos establecer contactos, promover sus empresas y desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

Events DC, organización dedicada a impulsar las convenciones, el turismo, los deportes y el entretenimiento en Washington, DC, ha mantenido un compromiso sostenido con el desarrollo económico local. Su colaboración con la Cámara refleja una visión compartida de inclusión empresarial y fortalecimiento de la economía regional.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos DC Health Link, por su contribución y colaboración comunitaria, y Journal Tour & Travels, cuyos propietarios, Luis y Heidy Escotto, recibieron el premio Small Business Legacy Award.

El programa incluyó además reconocimientos especiales a personas e iniciativas que han dejado huella en las distintas etapas de la historia de la Cámara.

La periodista Simone de Alba, presentadora de WUSA9, estuvo a cargo de conducir la ceremonia, que también contó con la participación de representantes de Events DC, Verizon, Giant Food y CareFirst BlueCross BlueShield.

Una celebración con sabor latino

La gala incluyó una cena especial, una subasta para recaudar fondos y momentos de reconocimiento a empresarios y líderes que han contribuido al crecimiento de la comunidad hispana.

El broche de oro llegó con la presentación de la popular orquesta de merengue Oro Sólido, que puso a bailar a los asistentes y convirtió el cierre de la velada en una verdadera fiesta latina, llena de música, alegría y entusiasmo.

El 50 aniversario representó una oportunidad para recordar el importante papel que desempeñan los empresarios hispanos en la economía regional.

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Cinco décadas después de su fundación, la Cámara de Comercio Hispana del Área Metropolitana de Washington continúa honrando la visión de sus fundadores, fortaleciendo alianzas y abriendo nuevas puertas para las futuras generaciones de emprendedores latinos.