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Diseñadores de diferentes países presentaron sus creaciones en Washington, durante una espectacular evento organizado por Raysa González, fundadora de Global Couture U.S.

Alrededor de diez diseñadores participaron en esta edición, representando distintas tradiciones y estilos de países como Líbano, España, República Dominicana, Perú, Panamá, Vietnam, Italia y otras naciones.

La elegancia, la creatividad y la diversidad cultural fueron protagonistas de una noche especial el sábado 14 de noviembre, cuando la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se transformó en una impresionante pasarela internacional durante la cuarta edición de Global Couture U.S. 2026.

El evento, organizado por la productora dominicana Raysa González, fundadora y presidenta de Global Couture, reunió a diseñadores internacionales, representantes del cuerpo diplomático, empresarios, personalidades del mundo de la moda e invitados especiales, en una celebración que destacó el talento artístico y la riqueza cultural de diferentes naciones.

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Alrededor de diez diseñadores participaron en esta edición, representando distintas tradiciones y estilos de países como Líbano, España, República Dominicana, Perú, Panamá, Vietnam, Italia y otras naciones. Sus creaciones combinaron la alta costura, los detalles artesanales y propuestas contemporáneas que cautivaron al público.

Entre los participantes destacó la diseñadora dominicana Leydi Marine, quien presentó su colección ANEMOIA, inspirada en la arquitectura colonial de Santo Domingo, mientras que el español José Perea llevó a la pasarela diseños inspirados en las tradiciones de Córdoba. Líbano, país protagonista de esta edición, estuvo representado por el reconocido diseñador Jean-Louis Sabaji.

Muy aparte de los vestidos y las tendencias, Global Couture busca fortalecer los vínculos entre países mediante la moda, promover el talento de diseñadores y artesanos, y abrir nuevas oportunidades de intercambio cultural y comercial.

Para Raysa González, la moda representa una poderosa herramienta de comunicación capaz de contar historias, preservar las raíces culturales y conectar a las personas más allá de las fronteras.

La celebración formó parte de tres días de actividades que incluyeron encuentros diplomáticos, exhibiciones artesanales y eventos comerciales en distintos escenarios de Washington.

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Con esta cuarta edición, Global Couture U.S. continúa consolidándose como una importante plataforma de moda y diplomacia cultural en la capital estadounidense, demostrando que una pasarela puede ser también un punto de encuentro entre culturas, creatividad y oportunidades.