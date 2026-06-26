Ganadores de contiendas asumirán el liderazgo de grandes condados hacia el future

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Primarias demócratas en Maryland

Los votantes demócratas en cuatro condados eligieron el martes a una nueva generación de líderes, marcando hitos históricos en al menos dos de ellos.

Cinco de las ocho jurisdicciones más grandes del estado (“Big Eight”) tuvieron elecciones primarias muy disputadas para los principales cargos del gobierno condal. Cuatro condados celebraron primarias demócratas abiertas para elegir a sus ejecutivos del condado; los ganadores de cada contienda serán los favoritos abrumadores en las elecciones generales.

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En el condado de Harford, el ejecutivo republicano del condado, Bob Cassilly, logró superar un desafiante intento de su rival en las primarias, el presidente del Concejo del Condado, Patrick Vincenti. Cassilly es el favorito para ganar un segundo mandato en noviembre.

Los votantes de los condados de Anne Arundel, Howard y Montgomery están reemplazando a ejecutivos del condado con límite de mandato que dejan sus cargos después de dos períodos. En el condado de Baltimore, los votantes elegirán al reemplazo de un ejecutivo interino que está completando el mandato de un funcionario que dejó el puesto para incorporarse al Congreso a principios de 2025.

Estas contiendas abiertas fueron procesos costosos, intensos y con múltiples candidatos, que ayudarán a definir el futuro de esas jurisdicciones y producirán líderes locales de alto perfil que probablemente tendrán un papel importante en la política estatal.

En el condado de Howard, la exdelegada Vanessa Atterbeary obtuvo una contundente victoria en las primarias demócratas sobre tres rivales, incluidos dos miembros del Concejo del Condado.

En el condado de Baltimore, el concejal Julian Jones también se encontraba en una posición sólida en una contienda primaria de cinco candidatos, mientras que en el condado de Anne Arundel, la concejal Allison Pickard parecía tener una ventaja prácticamente imposible de superar.

En el condado de Montgomery, la contienda por ejecutivo del condado fue más reñida: dos candidatos estuvieron cabeza a cabeza durante parte de la noche, pero a medida que llegaron más resultados, el concejal Will Jawando abrió una ligera ventaja que podría resultar difícil de revertir.

Condado de Montgomery

Tres concejales del Condado de Montgomery, todos en sus cuarentas y cumpliendo su segundo mandato, encabezaron la contienda demócrata para reemplazar al ejecutivo del condado, Marc Elrich (D), quien tiene límite de mandato y podría regresar al gobierno del condado como miembro del Concejo.

Con 246 de los 257 precintos electorales reportados el día de la elección, el concejal Will Jawando lideraba con el 40.47% de los votos, seguido por el concejal Andrew Friedson con 33.88% y el concejal Evan Glass con 21.59%. Completaron la contienda el gerente corporativo Mithun Bannerjee, con 2.41%, y Peter James, propietario de una empresa de robótica e inteligencia artificial, con 1.65%.

Friedson recibió un fuerte respaldo de agentes inmobiliarios, desarrolladores y otros intereses empresariales con gran capacidad financiera, quienes inyectaron casi $2.5 millones a su campaña y financiaron por separado anuncios independientes que criticaban a Jawando y Glass. También recibió apoyo de sindicatos de seguridad pública, maestros jubilados y gran parte de la delegación del Senado estatal del condado de Montgomery.

Jawando contó con el respaldo de muchos sindicatos y grupos progresistas, además del apoyo de Elrich, mientras que Glass obtuvo el respaldo del Sierra Club.

Glass y Jawando intentaron seguir una estrategia similar a la de Elrich, utilizando financiamiento público de campaña, lo que limitó las donaciones que podían recibir.

En la escuela secundaria Thomas S. Wootton en Rockville, un votante, Jean-Luc Tessier, recién graduado universitario, dijo que votó por Friedson en parte porque el concejal prometió mejorar la vivienda y ampliar las oportunidades laborales.

En dos centros de votación en Rockville, cuatro personas que prefirieron no dar sus nombres dijeron que simpatizaban más con Glass, pero finalmente votaron por Friedson porque consideraban que tenía mayores posibilidades de ganar.

Al votar en la escuela secundaria Thomas S. Wootton en Rockville, Gayle Levin dijo que participó porque estaba preocupada por el aumento del antisemitismo en el condado de Montgomery. No quiso revelar por quién votó, pero señaló que fue difícil diferenciar entre Friedson, Jawando y Glass porque los tres forman parte del Concejo del Condado.

“Ha sido una decisión difícil”, dijo Levin. “Pero a medida que cada uno ha explicado qué es importante para ellos y qué consideran importante para la comunidad, la decisión se ha vuelto más clara para mí”.

En 2018 y 2022, las victorias de Elrich en las primarias demócratas frente al empresario David Blair, quien gastó grandes sumas de dinero, fueron extremadamente ajustadas; cada una se decidió por apenas unas docenas de votos y requirió recuentos que duraron varios días. Es posible que ocurra algo similar en la batalla entre Friedson y Jawando, debido a que todavía faltan por contabilizar algunas boletas enviadas por correo y votos provisionales.

Sin embargo, la ventaja de Jawando en votos totales, de casi 6,000 sufragios, es considerablemente más cómoda que las diferencias con las que Elrich ganó sus contiendas.

En noviembre, el ganador de las primarias demócratas se enfrentará a Esther Wells, presidenta de la Montgomery County Taxpayers League, quien ganó cómodamente la primaria republicana frente a Shelly Skolnick, un abogado de 82 años que ha aspirado anteriormente a otros cargos en el condado.

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