Freedom 250 Grand Prix en DC

Metro

Se aceleran las obras viales

El Freedom 250 Grand Prix transformará temporalmente algunas de las vías más conocidas de Washington en un circuito de carrera professional.

A un mes de que los monoplazas de la serie Indy recorran a toda velocidad algunas de las avenidas más emblemáticas de Washington, D.C., las autoridades y los organizadores han intensificado los trabajos para preparar el circuito urbano del Freedom 250 Grand Prix.

El miércoles, cuadrillas de construcción colocaron una nueva capa de asfalto caliente en varios tramos de Pennsylvania Avenue, una de las principales arterias que formarán parte del recorrido de 1.66 millas diseñado en pleno corazón de la capital del país.

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El trazado también incluirá secciones de las avenidas Independence y Constitution, además de la calle 9. Los vehículos cruzarán el área del National Mall a la altura de las calles 7 y 3 del noroeste de Washington, creando un escenario poco habitual para una competencia automovilística de esta magnitud.

Los organizadores informaron que, a partir del domingo, comenzará la instalación de barreras de seguridad, muros de protección y cercas destinadas a separar la pista de las áreas reservadas para los espectadores.

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La mayor parte de las obras más intensas se realizará durante la noche o fuera de las horas de mayor tráfico, con el objetivo de reducir las interrupciones para conductores, residentes, empleados y visitantes que diariamente circulan por el centro de la ciudad.

Como parte de los preparativos, las cuadrillas ya han retirado varios postes, señales y otros objetos ubicados en las medianas de las avenidas, eliminando posibles obstáculos y adaptando las calles a las necesidades de seguridad de los vehículos de competencia.

Las carreras están programadas para los días 22 y 23 de agosto. Aunque las labores de acondicionamiento continuarán durante las próximas semanas, los organizadores señalaron que los cierres de calles más significativos no comenzarán sino hasta poco antes del evento y durante el fin de semana de la competencia.

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El Freedom 250 Grand Prix transformará temporalmente algunas de las vías más conocidas de Washington en un circuito profesional, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de observar carreras de alta velocidad en medio de monumentos, edificios gubernamentales y lugares históricos de la capital estadounidense.