Fairfax ofrece ahorro de 15%: el plazo vence hoy

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Propietarios de viviendas pueden solicitar gratuitamente una oferta para instalar una bomba de calor. La inscripción cierra este 15 de julio.

Un técnico revisa una unidad de climatización instalada en una vivienda del norte de Virginia. Ilustración generada con inteligencia artificial; no representa una empresa, propiedad o instalación específica.

Los propietarios de viviendas en Fairfax County tienen hasta el miércoles 15 de julio de 2026 para registrarse en un programa que busca reducir el costo de instalar sistemas de calefacción y aire acondicionado de alta eficiencia.

El programa, llamado Switch Together Heat Pumps, agrupa a residentes interesados y solicita ofertas competitivas a contratistas calificados. Según Fairfax County, los hogares participantes podrían recibir un descuento promedio de aproximadamente 15% frente al precio habitual del mercado.

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La inscripción es gratuita y no obliga al propietario a comprar el equipo ni contratar la instalación. Después de registrarse, cada participante recibe una propuesta personalizada que puede aceptar o rechazar.

¿Qué es una bomba de calor?

A pesar de su nombre, una bomba de calor puede utilizarse tanto para calentar como para enfriar una vivienda.

El sistema transfiere calor entre el interior y el exterior de la casa, en lugar de producirlo mediante la combustión de gas o aceite. Durante el verano funciona de manera similar a un aire acondicionado; en invierno invierte el proceso para llevar calor hacia el interior.

Fairfax County está promoviendo esta tecnología como una alternativa para propietarios cuyo sistema HVAC o calentador de agua se encuentre cerca del final de su vida útil.

La sustitución puede resultar particularmente relevante para familias que enfrentan reparaciones frecuentes, equipos antiguos o facturas elevadas de electricidad. No obstante, el ahorro final depende del tipo de vivienda, el aislamiento, el equipo instalado, las tarifas de energía y los incentivos disponibles.

¿De dónde sale el descuento?

El programa utiliza un modelo de compra colectiva.

En lugar de que cada propietario busque individualmente un contratista, Switch Together reúne a varios hogares interesados. Luego, contratistas calificados compiten para presentar precios de instalación más favorables.

El condado afirma que los participantes de esta ronda podrían obtener un descuento promedio del 15%. Sin embargo, esto no significa que todas las viviendas recibirán exactamente la misma reducción.

El precio final dependerá del tamaño de la casa, las condiciones del sistema eléctrico, la capacidad necesaria y cualquier trabajo adicional requerido antes de instalar el equipo.

Registrarse no obliga a comprar

Los propietarios pueden inscribirse para recibir una oferta personalizada sin asumir un compromiso de compra.

Una vez recibida la propuesta, cada familia puede comparar el precio, revisar las características del equipo y decidir si la instalación resulta conveniente.

Este punto es importante porque reemplazar un sistema HVAC representa una inversión considerable. Aunque exista un descuento colectivo, el propietario debe examinar la garantía, la experiencia del instalador, los costos de mantenimiento y el consumo estimado de energía.

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También conviene confirmar por escrito qué trabajos están incluidos. Algunas viviendas pueden necesitar modificaciones eléctricas, ajustes en los conductos o mejoras adicionales que aumenten el precio total.

Podrían existir otros incentivos

Fairfax County señala que algunos hogares también podrían calificar para incentivos adicionales relacionados con la instalación de bombas de calor.

Esos beneficios no están garantizados y pueden variar según el equipo, los ingresos del hogar, la compañía eléctrica o los programas estatales y federales disponibles al momento de la compra.

Antes de firmar un contrato, los residentes deben solicitar una explicación detallada de cualquier crédito, reembolso o incentivo incluido en la propuesta. También deben verificar quién solicita el beneficio y cuándo se aplica: algunos descuentos reducen el precio inmediatamente, mientras que otros se reciben posteriormente.

¿Quién administra el programa?

Switch Together Heat Pumps es ofrecido por Solar United Neighbors, una organización nacional sin fines de lucro que también coordina programas colectivos para paneles solares y almacenamiento de baterías.

Fairfax County promueve la iniciativa entre sus residentes, pero la instalación no es realizada directamente por el gobierno del condado.

Esa diferencia debe quedar clara: el condado difunde el programa, mientras que las ofertas y los servicios de instalación son gestionados mediante la organización y los contratistas participantes.

Una oportunidad para propietarios, no para inquilinos

La convocatoria está dirigida principalmente a propietarios que pueden autorizar cambios permanentes en sus viviendas.

Los inquilinos normalmente no pueden reemplazar por cuenta propia el sistema de calefacción o aire acondicionado de una propiedad. Sin embargo, podrían compartir la información con el dueño del inmueble si el equipo necesita ser sustituido.

Quienes viven en condominios o comunidades administradas por asociaciones también deben confirmar si necesitan autorización antes de instalar o modificar equipos exteriores.

Cómo participar

Los propietarios interesados deben registrarse mediante la página de Switch Together enlazada por Fairfax County.

El condado actualizó su anuncio para indicar que el último día para registrarse y aceptar una oferta personalizada es el 15 de julio de 2026. La fecha original era anterior, pero fue extendida.

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Como el plazo está por concluir, los residentes interesados deben revisar las condiciones y enviar su información antes del cierre. Registrarse permite conocer el precio ofrecido; no obliga a continuar con la compra.