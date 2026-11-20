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Tras recibir una amenaza de violencia

Las autoridades de Alexandria, Virginia, iniciaron este jueves por la tarde una investigación sobre una posible amenaza de violencia contra Alexandria City High School, situación que obligó a activar medidas de seguridad y evacuar preventivamente sus dos instalaciones.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Alexandria, el desalojo de estudiantes y personal del campus Minnie Howard comenzó aproximadamente a las 2:31 p.m. La operación concluyó a las 2:43 p.m., momento en que los agentes iniciaron una evacuación organizada y gradual de la sede principal del centro educativo.

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La policía confirmó que no se han registrado incidentes violentos relacionados con la amenaza. Sin embargo, pidió a los residentes mantenerse alejados de la zona y consultar los canales oficiales de las Escuelas Públicas de Alexandria para conocer las instrucciones sobre la salida de los estudiantes.

En el operativo también participa un equipo especializado en incendios provocados y explosivos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que colabora con las autoridades locales en las labores de investigación.

El incidente ocurre apenas unos días después de que la misma escuela fuera objeto de otra investigación por una amenaza distinta. En aquella ocasión, las autoridades identificaron a un estudiante presuntamente involucrado y remitieron el expediente a la Fiscalía de Virginia para su evaluación.

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Los funcionarios determinaron que la amenaza anterior no representaba un peligro creíble. Hasta el momento, tampoco existen indicios de que ambos incidentes estén relacionados.