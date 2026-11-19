Metro

El condado se convierte en el primer distrito escolar de Estados Unidos en incorporar voluntariamente este distintivo en las identificaciones estudiantiles.

El programa será gratuito y completamente voluntario. Los menores de 18 años necesitarán autorización de sus padres o tutores, y el distintivo podrá retirarse en cualquier momento.

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) anunciaron el lanzamiento de un innovador programa que permitirá a los estudiantes con discapacidades visibles o no evidentes incorporar el símbolo de una mariposa en sus tarjetas de identificación escolar, con el propósito de promover la comprensión, la inclusión y la seguridad.

Con esta iniciativa, MCPS se convierte en el primer sistema escolar de educación primaria y secundaria del país en adoptar el programa Butterfly Identifier, inspirado en la ley conocida como Eric’s ID Law, aprobada en Maryland en mayo de 2025.

ANUNCIO

La legislación surgió gracias a los esfuerzos de Eric Carpenter-Grantham, graduado de la escuela secundaria John F. Kennedy en 2023, y su madre, Linda Carpenter-Grantham, quienes impulsaron una campaña para mejorar la comunicación entre las personas con discapacidades no evidentes y los equipos de emergencia.

Actualmente, cerca de 34,000 residentes de Maryland han solicitado incorporar el símbolo de la mariposa en sus licencias de conducir o identificaciones estatales.

Durante una reunión de la Junta de Educación, su presidenta, Grace Rivera-Oven, destacó la importancia de la iniciativa.

"El objetivo siempre ha sido garantizar que cada estudiante que entre por nuestras puertas se sienta reconocido, apoyado y seguro", expresó Rivera-Oven, quien también elogió el impacto que la iniciativa de Eric ha tenido en todo Maryland.

Por su parte, el superintendente de MCPS, Thomas W. Taylor, señaló que, aunque se trata de un símbolo pequeño, puede transmitir un mensaje importante a maestros, personal escolar y socorristas: actuar con paciencia, comprensión y sensibilidad ante las necesidades de cada estudiante.

Implementación gradual

El programa será gratuito y completamente voluntario. Los menores de 18 años necesitarán autorización de sus padres o tutores, y el distintivo podrá retirarse en cualquier momento.

La primera etapa comenzará entre noviembre y diciembre de 2026, con la preparación de materiales informativos y capacitación del personal. Entre enero y junio de 2027 se desarrollará un programa piloto con determinados grupos de estudiantes, utilizando calcomanías removibles en sus identificaciones.

Durante el año escolar 2027-2028, MCPS prevé incorporar directamente el símbolo en las nuevas tarjetas de identificación y evaluar la ampliación del programa.

Eric y Linda Carpenter-Grantham agradecieron a las autoridades escolares por adoptar esta iniciativa y destacaron que la mariposa representa esperanza, paz, libertad y transformación.

ANUNCIO

"Es mucho más que una mariposa en una identificación estudiantil. Es un símbolo que recuerda a cada estudiante que importa, que es reconocido y que no está solo", expresaron.