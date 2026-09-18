Empezó el Mes de la Herencia Hispana

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En el área metropolitana habrán muchas actividades por esta ocación

La conmemoración invita a valorar una comunidad diversa, trabajadora y resiliente cuyo talento continúa enriqueciendo y transformando a Estados Unidos.

Estados Unidos dio inicio al Mes de la Herencia Hispana, una celebración que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre y reconoce la historia, la cultura y las innumerables contribuciones de las comunidades hispanas y latinas al desarrollo del país.

Durante estas semanas, ciudades de todo Estados Unidos realizan festivales, conciertos, desfiles, exposiciones, encuentros comunitarios y actividades educativas. Escuelas, museos, bibliotecas, organizaciones culturales, empresas y agencias gubernamentales se suman a la conmemoración con programas que resaltan la diversidad de las raíces latinoamericanas.

La celebración también coincide con los aniversarios de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México conmemora su independencia el 16 de septiembre y Chile lo hace el día 18.

La conmemoración comenzó en 1968 como la Semana de la Herencia Hispana. Dos décadas después, en 1988, fue ampliada a un periodo de 30 días.

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En la actualidad, la población hispana desempeña un papel fundamental en prácticamente todos los sectores de la sociedad estadounidense. Sus aportaciones se reflejan en la economía, la educación, la medicina, el servicio público, las Fuerzas Armadas, la ciencia, los deportes, las artes, la gastronomía y los medios de comunicación.

Millones de latinos también fortalecen diariamente al país como propietarios de pequeños negocios, trabajadores esenciales, maestros, profesionales, emprendedores y líderes comunitarios. Al mismo tiempo, las nuevas generaciones continúan abriendo caminos y llevando consigo el idioma, las tradiciones y los valores transmitidos por sus familias.

En el área metropolitana de Washington, la influencia hispana forma parte de la vida cotidiana. Las comunidades provenientes de El Salvador, México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú y otras naciones latinoamericanas han contribuido durante décadas al crecimiento y a la diversidad cultural de la región.

El Mes de la Herencia Hispana representa una oportunidad para celebrar esos logros, compartir las diferentes expresiones culturales de América Latina y reconocer los sacrificios de quienes llegaron a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

También es un momento para recordar que la historia hispana es parte esencial de la historia estadounidense. Más allá de las festividades, esta conmemoración invita a valorar una comunidad diversa, trabajadora y resiliente cuyo talento continúa enriqueciendo y transformando a Estados Unidos.