El panda Bao Li celebra su quinto cumpleaños

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El segundo en el Zoológico Nacional de D.C.

Bao Li disfrutó de un pastel congelado de frutas, preparado especialmente para pandas por el Departamento de Ciencias de la Nutrición del zoológico

¡Una celebración a lo grande por sus cinco años! El panda gigante Bao Li festejó esta mañana su quinto cumpleaños con una fiesta inspirada en tiburones en el Zoológico Nacional y el Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian.

El cumpleañero disfrutó de un pastel congelado de frutas, preparado especialmente para pandas por el Departamento de Ciencias de la Nutrición del zoológico, mientras numerosos visitantes se reunían en el Hábitat de Pandas Gigantes de la Familia David M. Rubenstein.

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La temática de tiburones surgió de una franja de pelaje más largo que recorre el centro de la espalda de Bao Li y que sus cuidadores llaman cariñosamente su “aleta de tiburón”.

Los encargados de la cocina del zoológico elaboraron un pastel de varios niveles con jugos diluidos y congelados de manzana y piña, coronado con una aleta de tiburón de color gris. Bao Li retiró primero todos los adornos, entre ellos pequeños “peces” tallados en camote, “burbujas” de arándanos, una palmera hecha con zanahoria y hojas de piña, y “arena” preparada con galletas trituradas para animales herbívoros.

Después de quitar las decoraciones, el panda comenzó a morder las capas congeladas del pastel. En un momento, incluso se recostó tranquilamente con el pastel apoyado sobre su vientre.

Los cuidadores también prepararon un regalo especial inspirado en la famosa frase: “Vamos a necesitar un barco más grande”. Bao Li disfruta mucho de los juguetes inflables de enriquecimiento ambiental. Con frecuencia corre, rueda por el suelo y trepa árboles mientras lleva consigo este tipo de objetos.

El personal buscó la defensa inflable para embarcaciones más grande que pudo encontrar y la envolvió en una caja azul decorada con las frases “Sumérgete en los 5” y “Que tengas un cumpleaños JAWSome”, un juego de palabras inspirado en la película Jaws. La decoración fue realizada con pintura a base de agua, no tóxica.

Al principio, Bao Li abrió cuidadosamente el regalo con los dientes. Pero cuando descubrió lo que había dentro, rompió la caja con entusiasmo y se acostó boca arriba, mostrando orgullosamente su nuevo juguete al público.

Poco después, rodó junto al objeto, se sentó encima para sacarle el aire, le dio varias mordidas y finalmente lo llevó cuesta abajo.

“Bao Li es la personificación de la alegría”, expresó Mariel Lally, cuidadora de pandas gigantes. “Siempre está animado y con ganas de jugar. Cuando se lleva una pata delantera a la boca y la sacude, parece estar riéndose de felicidad. Cuando los osos se muerden los brazos de esa manera, es comparable a la risa de las personas”.

La Embajada de la República Popular China en Estados Unidos también se sumó a la celebración con diversas actividades para toda la familia, entre ellas caligrafía, dibujos para colorear, pintura facial, decoración de uñas, una mascota de panda y concursos de preguntas sobre pandas gigantes con premios.

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Los visitantes que no pudieron asistir siguieron los festejos mediante la cámara en vivo de los pandas del zoológico, patrocinada por The Boeing Company, y observaron a Bao Li disfrutar de su día especial.