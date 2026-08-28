El Kennedy Center «tendrá que ser demolido»

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si se bloquean las obras de renovación

El Departamento de Justicia (DOJ) informó al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia que el Kennedy Center podría verse obligado a ser desmontado o demolido si el centro de artes escénicas no puede permanecer cerrado durante dos años para llevar a cabo las obras de renovación necesarias.

Según informó The Hill, el abogado del DOJ Brantley T. Mayers señaló en documentos presentados ante el tribunal el lunes que el Kennedy Center se encuentra en un estado «deplorable» y necesita una remodelación profunda y de gran alcance.

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Mayers también sostuvo que, si no se reconoce al presidente Trump por su papel en la modernización del centro, las consecuencias podrían ser graves: los donantes podrían retirar su apoyo, las aportaciones económicas podrían desplomarse y los trabajos de rehabilitación del edificio podrían quedar paralizados.

«Simplemente no habría ni los conocimientos especializados ni los recursos financieros necesarios para reconstruir y renovar esta estructura devastada. La Administración Trump está preparada para actuar, pero sin su intervención, el Kennedy Center no podrá salvarse», añadió Mayers.

La presentación del Departamento de Justicia se produce después de que las finanzas del Kennedy Center se deterioraran considerablemente tras la decisión de su junta directiva de incorporar el nombre de Trump a la institución, de acuerdo con las proyecciones internas examinadas por The Washington Post.

Esas previsiones estiman que los ingresos durante el ejercicio fiscal de 2026 rondarán los 124 millones de dólares, una cifra muy inferior al presupuesto aproximado de 220 millones de dólares del centro. Incluso después de reducir los gastos en cerca de un tercio, la institución calcula que terminaría el año con un déficit de unos 23 millones de dólares.

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Los documentos también muestran que el centro prevé importantes déficits tanto en los ingresos generados por sus propias actividades como en las contribuciones de terceros. Se calcula que los ingresos obtenidos directamente quedarán un 70 % por debajo de lo presupuestado, mientras que las aportaciones y donaciones alcanzarían solo el 75 % del objetivo previsto. Asimismo, los documentos señalan que algunas donaciones que habían sido comprometidas fueron posteriormente retiradas o dadas de baja.