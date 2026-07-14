El derecho al aborto se someterá a votación en 4 estados. Esto es lo que debes saber

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Los votantes de Virginia y Nevada, estados donde el aborto ya es legal al menos hasta las 24 semanas de embarazo, están considerando enmiendas a la constitución estatal para crear un derecho al aborto

Los votantes de Idaho decidirán si revocan la prohibición del aborto en el estado , según comunicó el secretario de Estado al grupo promotor de la iniciativa en una carta enviada el lunes, sumándose así a otros tres estados donde el aborto se someterá directamente a votación el 3 de noviembre.

Los votantes de Virginia y Nevada, estados donde el aborto ya es legal al menos hasta las 24 semanas de embarazo, están considerando enmiendas a la constitución estatal para crear un derecho al aborto.

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Y en Missouri, que en 2024 se convirtió en el primer estado en utilizar una enmienda constitucional para derogar la prohibición del aborto, se les pide a los votantes que anulen esa enmienda para restablecer la prohibición del aborto, con excepciones limitadas, y que incluyan en la constitución estatal una prohibición de algunos tratamientos de afirmación de género para menores.

Aquí les presentamos un análisis de la situación.

Uno de los estados más conservadores podría revocar su prohibición.

La medida, sometida a votación en Idaho mediante una campaña de recogida de firmas organizada por voluntarios, crearía una ley, no una enmienda a la constitución estatal.

La organización Idahoans United for Women and Families, que lidera la campaña, compartió el lunes con Associated Press una carta de los funcionarios electorales estatales que verifica que cumple con los requisitos para aparecer en la boleta electoral.

Permitiría el aborto hasta que el feto sea viable, lo que generalmente se considera que ocurre después de las 21 semanas de gestación, aunque no existe un plazo fijo. Este cambio haría que la ley estatal fuera similar a la vigente antes del fallo de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade y permitió a los estados prohibir el aborto.

Idaho es ahora uno de los seis estados donde la prohibición del aborto en todas las etapas del embarazo no incluye excepciones por motivos de salud de la niña o la mujer. Al igual que la mayoría de las demás prohibiciones, permite el aborto para salvar la vida de la mujer o en embarazos resultantes de violación o incesto.

También se convirtió, en 2023, en el primer estado en tipificar como delito ayudar a una menor a obtener un aborto sin el consentimiento de sus padres. A pesar de una impugnación judicial, la mayor parte de esa ley se ha mantenido vigente .

David Ripley, director ejecutivo del grupo antiaborto Idaho Chooses Life, se está preparando para hacer campaña en contra de la medida.

“Esto va a tener un profundo impacto en Idaho”, dijo, “y básicamente invalidará prácticamente todas las leyes provida que la legislatura ha promulgado en los últimos 30 o 40 años”.

Missouri está considerando un cambio de rumbo.

Independientemente del resultado de la votación en Missouri, este estado ya cuenta con varios logros sin precedentes tras la anulación del fallo Roe v. Wade.

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Fue el primer estado en comenzar a aplicar la prohibición del aborto durante todo el embarazo. Y en 2024, se convirtió en el primer estado en utilizar una iniciativa popular para revocar dicha prohibición. Sin embargo, incluso después de eso, el acceso al aborto se vio profundamente limitado por las regulaciones estatales hasta que un fallo judicial en junio bloqueó la aplicación de muchas de ellas.

En el estado, donde los republicanos dominan el gobierno, se han librado batallas legales en torno a la redacción de la enmienda constitucional. La que se somete a votación, a diferencia de la prohibición anterior, permitiría excepciones en casos de emergencias médicas y anomalías fetales. Al igual que la anterior, habría excepciones para los embarazos resultantes de violación o incesto.

Dos estados están considerando enmiendas para preservar el derecho al aborto.

Actualmente, tanto Nevada como Virginia permiten el aborto hasta al menos las 24 semanas de embarazo. Esto significa que las enmiendas para preservar el derecho al aborto probablemente no tendrían un impacto significativo en el acceso al aborto en ninguno de los dos estados.

Sin embargo, las enmiendas podrían ser factores determinantes para aumentar la participación electoral en los estados donde tanto demócratas como republicanos han prevalecido en las elecciones estatales en los últimos cinco años.

Los votantes de Nevada ya aprobaron la enmienda en 2024 por un margen de casi 2 a 1. Pero la constitución estatal exige que las enmiendas se aprueben en votación pública dos veces antes de que entren en vigor.

Estas medidas podrían ser una prueba para los grupos defensores del derecho al aborto.

Algunos grupos desean que se promulguen leyes estatales que vayan más allá de lo establecido en el caso Roe v. Wade y que eliminen las restricciones al aborto durante todo el embarazo.

En junio, la Federación Nacional del Aborto, una organización de proveedores de servicios de aborto, se opuso a los "límites legales rígidos que prohíben o restringen la atención del aborto en la viabilidad fetal o en etapas gestacionales arbitrarias". La organización no recauda fondos para campañas políticas, pero sus posturas pueden indicar lo que piensan otros grupos.

En 2024, una propuesta de Dakota del Sur planteaba prohibir los abortos durante el tercer trimestre y permitir algunas restricciones en el segundo trimestre, protegiendo al mismo tiempo el derecho a ellos durante el primer trimestre. Los votantes la rechazaron.

La mayoría de los grupos nacionales defensores del derecho al aborto tampoco lo apoyaron. Desde que se revocó Roe v. Wade, los defensores del derecho al aborto han perdido cuatro votaciones estatales sobre derechos reproductivos. En cambio, han ganado 14 referendos durante el mismo período.

Melanie Folwell, directora ejecutiva de Idahoans United for Women and Families, afirma que los grupos nacionales que no participan en estas votaciones tienen una visión muy limitada.

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“Les animaría a salir de su burbuja de activismo y a empezar a interactuar con el público para conocer la opinión de la gente”, dijo.