El Departamento de Justicia impugna las leyes de Virginia que restringen el uso de mascarillas por parte de los agentes y los acuerdos con el ICE

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«Los agentes del orden arriesgan sus vidas a diario para proteger a los estadounidenses y no merecen ser víctimas de acoso ni de la divulgación de información personal por el simple hecho de cumplir con su deber»

El Departamento de Justicia de la administración Trump está impugnando varias leyes estatales aprobadas por los demócratas de Virginia que atentan contra la labor de los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley en materia de inmigración.

La demanda, presentada en la División de Richmond del Distrito Este de Virginia, impugna las leyes estatales que pretenden prohibir que los agentes federales del orden público usen mascarillas y restringir los acuerdos 287(g) entre las autoridades federales de inmigración y las agencias policiales estatales y locales.

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El Departamento de Justicia argumenta que la prohibición del uso de mascarillas faciales intenta regular ilegalmente al gobierno federal y amenaza a los funcionarios federales con ser procesados ​​por ocultar sus identidades.

«Los agentes del orden arriesgan sus vidas a diario para proteger a los estadounidenses y no merecen ser víctimas de acoso ni de la divulgación de información personal por el simple hecho de cumplir con su deber», declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado. «Las políticas de Virginia contrarias a las fuerzas del orden regulan al gobierno federal y están diseñadas para poner en riesgo a nuestros agentes. Estas leyes son inaceptables».

La Mancomunidad de Virginia, el Fiscal General Jay Jones y el Fiscal de la Mancomunidad del Condado de Fairfax, Steve Descano, fueron nombrados como demandados en la demanda. Jones declaró que su oficina está revisando la demanda.

“Mantenemos nuestra firme misión de proteger el derecho de los virginianos a comunidades seguras y a una aplicación transparente de la ley”, declaró en un comunicado a ARLnow.

La demanda hace referencia al proyecto de ley SB 783 y al proyecto de ley complementario HB 1441 , que prohibirán a las fuerzas del orden estatales y locales celebrar acuerdos 287(g) para colaborar con la aplicación de la ley federal de inmigración civil cuando las leyes entren en vigor el 1 de julio. La gobernadora Abigail Spanberger (demócrata) había ordenado a las agencias estatales en febrero que pusieran fin a los acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

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En documentos presentados ante el tribunal , el gobierno federal afirmó que la legislación que restringe los acuerdos federales de inmigración es "inconstitucional".

“Virginia pretende anular las leyes del Congreso que establecen que el ICE puede celebrar acuerdos con estados y localidades en los que el ICE capacita a funcionarios locales en materia de control de la inmigración y les otorga la autoridad para llevar a cabo dichas tareas bajo el amparo de la ley federal”, declaró el Departamento de Justicia en la demanda.

La ley SB 352 y su proyecto de ley complementario HB 1482 , que también entraron en vigor el 1 de julio, prohíben a los agentes del orden público usar mascarilla mientras desempeñan sus funciones. La legislación contempla excepciones para quienes usan cubrebocas por motivos de salud, para los miembros de equipos especiales de armas y tácticas, y para las agencias policiales que cuenten con políticas escritas que restrinjan su uso. Un agente del orden público que use mascarilla infringiendo la ley estatal enfrentaría un delito menor de Clase 1.

Spanberger, quien firmó los proyectos de ley en abril, se mantiene firme en su apoyo a estas políticas.

“Como exfuncionario federal encargado de hacer cumplir la ley, el gobernador Spanberger sabe que la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de ganarse la confianza pública son requisitos indispensables para defender el estado de derecho y mantener a los virginianos a salvo”, declaró un portavoz de la oficina del gobernador. “Que los agentes del orden público usen mascarillas en las calles estadounidenses socava estas expectativas básicas de rendición de cuentas, siembra miedo y confusión, y erosiona la confianza pública que la policía ha trabajado durante años para construir en sus comunidades”.

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El delegado Alfonso López (D-3), que representa a parte de Arlington, había patrocinado el proyecto de ley HB 1441 para restringir los acuerdos 287(g) entre las fuerzas del orden locales y estatales y las autoridades federales de inmigración.

“Se trata de proteger a los virginianos y mantener la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden”, declaró López a ARLnow. “El propósito del proyecto de ley HB1441 es permitir que las fuerzas del orden estatales y locales actúen con discreción al momento de participar en operaciones federales”.

El senador estatal del condado de Fairfax, Saddam Azlan Salim (demócrata por el distrito 37), quien presentó las versiones del Senado de la prohibición del uso de mascarillas y las restricciones a los acuerdos federales de inmigración , declinó hacer comentarios sobre los detalles de las impugnaciones legales.

“Como legislador estatal, cada proyecto de ley que presento es revisado por los abogados imparciales de la División de Servicios Legislativos y se elabora para que sea compatible con nuestras constituciones estatal y federal”, declaró Salim en un comunicado. “Sin embargo, mi trabajo consiste en negociar la política y lograr que los proyectos de ley se conviertan en ley”.

Spanberger adoptó una postura ambivalente respecto a los proyectos de ley de inmigración de la Asamblea General. El gobernador vetó la legislación ( SB 351 y HB 650 ) que restringiría a los agentes federales de inmigración la realización de arrestos civiles en ciertos lugares públicos, incluidos juzgados, escuelas y centros de salud.

Los vetos fueron acompañados de una orden ejecutiva que instruía a las agencias estatales a prohibir que el gobierno federal accediera a propiedades estatales o las utilizara como base para la aplicación de las leyes de inmigración civil, a menos que los agentes contaran con una "orden judicial válida". La orden también instruyó al gobierno estatal a elaborar directrices para fiscales locales, hospitales, escuelas y funcionarios electorales sobre cómo manejar las interacciones con los agentes federales de inmigración.