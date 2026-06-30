El condado de Montgomery se prepara para un calor peligroso antes del 4 de julio

Metro

“Prevemos temperaturas históricamente altas que podrían superar los 105 grados de índice de calor en los próximos días”, dijo Earl Stoddard, subdirector administrativo del condado.

Los líderes del condado de Montgomery advierten a los residentes que planean celebrar el 4 de julio que no se tomen a la ligera la próxima ola de calor.

Este periodo podría traer consigo algunas de las temperaturas más altas que la región de Washington D.C. haya visto en años.

ANUNCIO

“Prevemos temperaturas históricamente altas que podrían superar los 105 grados de índice de calor en los próximos días”, dijo Earl Stoddard, subdirector administrativo del condado.

Las autoridades instan a los residentes a bajar el ritmo, tomar descansos, mantenerse hidratados y cuidar de quienes los rodean, especialmente de las personas mayores. Asimismo, los líderes del condado recomiendan limitar el tiempo al aire libre durante las horas de más calor.

La presidenta del consejo, Natali Fani-González, afirmó que el peligro es real, y recordó un suceso desgarrador ocurrido el año pasado.

“Hace apenas un año fuimos testigos de cómo un bebé, que había sido dejado dentro de un coche en el condado de Montgomery, murió a causa del calor; son cosas que pasan”, dijo Fani-González.

Los responsables sanitarios señalaron que una de las mayores preocupaciones es que las temperaturas no bajen mucho durante la noche.

“Nos enfrentamos a temperaturas mínimas nocturnas sin precedentes, ya que la temperatura se mantendrá entre los 25 y 27 grados Celsius durante la noche. Nuestros cuerpos no tendrán la oportunidad de enfriarse de forma natural”, declaró la Dra. Kisha Davis, Directora de Salud del Condado de Montgomery.

Esto significa que el estrés por calor puede acumularse a lo largo de varios días, especialmente para las personas con problemas de salud o que no disponen de aire acondicionado.

También advirtió que bebidas como los refrescos y el alcohol deshidratan y recomendó alternar entre agua y dichas bebidas. Otro requisito indispensable es usar protector solar.

“Las quemaduras solares graves destruyen la capacidad de la piel para sudar y enfriar el cuerpo, y aumentan drásticamente el riesgo de sufrir un golpe de calor”, dijo Davis.

Un clima como este puede generar muchas preocupaciones a la vez.

“Esta es una cuádruple amenaza. Tenemos el calor extremo que pone en peligro la vida, tenemos la demanda sobre nuestro sistema eléctrico que podría causar interrupciones, se avecinan posibles tormentas severas y tenemos eventos especiales en toda la comunidad”, dijo Luke Hodgson, director de la Oficina de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional.

El condado está abriendo centros de climatización, ajustando los planes y preparando a los equipos para un mayor número de llamadas, incluyendo la posibilidad de cortes de energía debido al aumento repentino de la demanda. También se les está indicando a los trabajadores al aire libre que tomen descansos y tengan acceso a agua.

Según Gabe Albornoz, director de Parques y Recreación, los eventos del 4 de julio se llevarán a cabo, aunque con algunos ajustes para intentar mitigar el impacto del calor.

“Tras la puesta del sol, prevemos que, si bien las temperaturas serán incómodas y sin duda calurosas, no alcanzarán esos niveles peligrosos”, dijo Albornoz.

El condado también prevé una mayor afluencia de público en las celebraciones locales, ya que este año más personas se quedarán cerca de casa.

Los eventos en Kensington y Germantown comenzarán un poco más tarde para ayudar a sobrellevar el calor.

“Comenzaremos a las 7:30 p. m. para tener un poco más de tiempo para que las condiciones climáticas nos den un respiro”, dijo Albornoz.

Dijo que cualquier persona que pueda tener un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor debería ver los fuegos artificiales desde casa.

Además, en los eventos patrocinados por el condado, no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en las zonas de espectadores.

En medio de esas celebraciones, el ejecutivo del condado, Mark Elrich, instó a los residentes a tener en cuenta el calor.

“Si bien todos queremos celebrar este hito para nuestra nación, no queremos que nadie se esfuerce demasiado, especialmente los adultos mayores o cualquier persona con problemas cardíacos o afecciones médicas”, dijo Elrich.

Y a medida que suben las temperaturas, también hay una advertencia sobre las mascotas.

“Los coches pueden alcanzar, en tan solo 10 minutos con las ventanillas bajadas y una temperatura de 27 grados Celsius, temperaturas mortales para nuestras mascotas, mortales”, declaró Caroline Hairfield, de los Servicios para Animales.

Recomendó mantener a las mascotas dentro de casa siempre que sea posible, limitar los paseos a las primeras horas de la mañana o a las últimas de la tarde y nunca dejar a un animal en un coche.

ANUNCIO

Hairfield también animó a cualquiera que vea un animal que pueda haber sido dejado a la intemperie bajo el calor sin agua a que lo denuncie a la policía.