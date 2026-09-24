El Condado de Montgomery celebra el Mes de la Herencia Hispana destacando las raíces y el futuro de la comunidad

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El Ejecutivo del Condado, Marc Elrich agradeció a los integrantes del Latin American Advisory Group por su trabajo y destacó los esfuerzos realizados para proteger y fortalecer a la comunidad.

El programa también incluyó la presentación de una proclamación por parte del Ejecutivo del Condado, reconocimientos a miembros destacados de la comunidad.

Líderes comunitarios, empresarios, jóvenes y empleados del gobierno del Condado de Montgomery se reunieron el martes 22 de septiembre en Rockville para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y reconocer las contribuciones de la comunidad latina al desarrollo y la diversidad del condado.



El evento, organizado por el Ejecutivo del Condado de Montgomery y el Latin American Advisory Group (LAAG), se llevó a cabo en el auditorio del Isiah “Ike” Leggett Executive Office Building, bajo el lema “Celebrating Roots that Inspire, Building our Future Together”, “Celebrando raíces que inspiran, construyendo juntos nuestro futuro”.

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La celebración combinó actividades culturales, reconocimientos y espacios de diálogo sobre las prioridades y el futuro de la comunidad latina. La jornada comenzó con un encuentro de convivencia y posteriormente incluyó palabras de bienvenida de Jessy Mejia Terry, enlace con la comunidad latina del condado, así como una presentación virtual cultural a cargo de Quique Avilés.

Los copresidentes del Latin American Advisory Group, Lucia Zegarra y Oscar Buitrago, participaron en diferentes momentos del programa y encabezaron junto al Ejecutivo del Condado, Marc Elrich, una conversación enfocada en el futuro de la comunidad y en la importancia de continuar fortaleciendo la participación de los residentes latinos en los asuntos del condado.

🔍 Beatriz Guevara, recibió un reconocimiento por su contribución al desarrollo de la comunidad latina en Montgomery County. Foto/ Miguel Lara 🔍 Oscar Buitrago y Lucia Zegarra con el Ejecutivo del Condado Marc Elrich (al centro). Foto / Miguel Lara 🔍 🔍 Oscar Buitrago. 🔍 🔍 Ana Sol Gutierrez, ex delegada del distrito 18 en Montgomery County. Foto/ Miguel Lara

Durante sus palabras, Elrich agradeció a los integrantes del Latin American Advisory Group por su trabajo y destacó los esfuerzos realizados para proteger y fortalecer a la comunidad, particularmente durante momentos difíciles.

“Les pido que continúen participando, que sigamos haciendo crecer nuestra historia compartida en esta comunidad progresista y que aseguremos juntos nuestros éxitos del mañana. ¡Feliz Mes de la Herencia Hispana!”, expresó Elrich.

El programa también incluyó la presentación de una proclamación por parte del Ejecutivo del Condado, reconocimientos a miembros destacados de la comunidad y un segmento dedicado a escuchar las voces de los jóvenes.

La celebración concluyó con un anuncio sobre el Community Priorities Workshop 2027, una iniciativa destinada a continuar identificando las necesidades y prioridades de la comunidad y promover una mayor participación en las decisiones que afectan a los residentes del condado.

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El encuentro sirvió no solamente para celebrar la cultura y las raíces hispanas, sino también para destacar el creciente papel de la comunidad latina en la vida económica, social y cívica de Montgomery County.