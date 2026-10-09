El Concejo del Condado de Montgomery celebró con orgullo el Mes de la Herencia Hispana

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La emotiva celebración reunió a líderes y miembros de la comunidad para reconocer las tradiciones, historias y valiosas contribuciones de los latinos.

El Concejo del Condado de Montgomery celebró el martes 6 de octubre su decimotercera conmemoración anual del Mes de la Herencia Hispana, un evento que contó con una destacada asistencia y puso de relieve la riqueza cultural y las importantes contribuciones de la comunidad latina a la región.



Bajo el lema “Unidos, Somos Más: Celebrando las historias, la fortaleza y las contribuciones de nuestra comunidad latina”, la ceremonia reunió a representantes del gobierno local, líderes comunitarios y residentes que compartieron una jornada especial dedicada a reconocer la diversidad y el legado de los hispanos en el condado.

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La celebración contó la presentación artística del grupo local de danza folclórica DNZ Folklore, Renato Soria y Dany Soria, quienes aportaron música, color y tradición a esta significativa conmemoración.

Durante el evento también se presentó un programa especial de video que destacó las historias y experiencias de destacados integrantes de la comunidad hispana, entre ellos David Zambrano, artista de reconocimiento nacional; José Campos, abogado y fundador de Law Offices of Campos & Associates; y Amanda Santiago Álvarez, estudiante del último año de la escuela secundaria John F. Kennedy.

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La presidenta del Concejo del Condado de Montgomery, Natali Fani-González, destacó la importancia de reconocer las diferentes culturas, generaciones y experiencias que enriquecen a la comunidad.

“Unidos, Somos Más refleja quiénes somos en el Condado de Montgomery”, expresó Fani-González al referirse al espíritu de la celebración. Asimismo, resaltó que la diversidad de la población latina constituye una de las grandes fortalezas del condado y reafirmó la importancia de construir una comunidad donde todos se sientan valorados, bienvenidos e incluidos.

Como parte de la ceremonia, el Concejo presentó una proclamación oficial en reconocimiento al Mes de la Herencia Hispana, reafirmando su compromiso con una comunidad que desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de Montgomery.

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La celebración concluyó dejando un mensaje de orgullo, pertenencia y unidad, recordando que la comunidad hispana, con su trabajo, sus tradiciones y su espíritu de superación, continúa contribuyendo significativamente al crecimiento y la prosperidad del condado.