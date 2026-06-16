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Dos muertos, incluido el sospechoso, en un tiroteo en Tenleytown

Un agente de la policía disparó y mató a un hombre sospechoso de asesinar a una mujer
Dos muertos, incluido el sospechoso, en un tiroteo en Tenleytown
By Washington Hispanic
junio 16, 2026 12:30 pm

Un hombre y una mujer murieron en dos tiroteos ocurridos la mañana del martes en el barrio de Tenleytown, en el noroeste de Washington D.C., según informó el jefe interino de la policía de la ciudad, Jeffrey Carroll.

Un agente de la policía de Washington D.C. disparó y mató a un hombre sospechoso de asesinar a la mujer tras perseguirlo hasta un autobús en la avenida Wisconsin, en el noroeste de la ciudad.

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Según Carroll, el sospechoso, un hombre, presuntamente disparó a la mujer en la cuadra 3600 de Wisconsin Avenue, NW, y abordó un autobús de Metro con dirección norte en Porterhouse Street NW. La policía de DC persiguió al sospechoso, detuvo el autobús y subió a bordo cerca de la cuadra 3900 de Wisconsin Avenue, evacuando el autobús mientras buscaban al sospechoso.

Según Carroll, el sospechoso sacó su arma cuando los agentes lo confrontaron, pero la policía le disparó primero.

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La víctima, una mujer, y el sospechoso, un hombre, se conocían "del mismo barrio", declaró Carroll a los periodistas en una rueda de prensa, añadiendo que la naturaleza exacta de su relación no está clara de inmediato, según informó la policía.

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