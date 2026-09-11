Dos libros en español sobre la fe católica

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Autor de Rockville publica

El escritor y catequista Luis E. Quezada, residente de Rockville, Maryland, acaba de publicar dos nuevos libros en español dirigidos especialmente a lectores interesados en profundizar sus conocimientos sobre la Biblia, la doctrina católica y la historia de los santos del continente americano. Las obras se titulan Guía de Estudio de la Santa Biblia para Católicos y Santos, Beatos y Venerables de las Américas.

La primera publicación, de 208 páginas y 16 capítulos, busca ofrecer a los lectores herramientas para comprender mejor las Sagradas Escrituras y diversos aspectos de la enseñanza católica. Entre los temas incluidos se encuentran el origen de la creación, el nacimiento y ministerio de Jesús, el Reino de Dios y la redención.

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“Hay que formar el entendimiento católico de los fieles hispanos, de modo que no se limiten solamente a ir a misa los domingos. La fe cristiana es mucho más profunda que eso y hay que estudiarla, meditarla y ponerla en práctica”, explica Quezada.

Su segundo libro, Santos, Beatos y Venerables de las Américas, reúne historias de figuras de la Iglesia Católica provenientes de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La obra, de 391 páginas, está organizada por regiones y países y busca dar mayor visibilidad a santos y otras figuras religiosas del continente que, según el autor, son menos conocidos entre muchos católicos hispanos.

Quezada cuenta con una larga trayectoria como traductor y educador religioso. Trabajó durante años en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de desempeñarse como traductor de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington y director editorial de la revista La Palabra Entre Nosotros. Junto a su esposa Maruja participa desde hace dos décadas en programas de formación religiosa en la parroquia San Rafael de Rockville.