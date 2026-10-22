“District of Pupusas”: dos historias de inmigrantes salvadoreños que inspiran a Washington

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La Escuela Internacional Carlos Rosario fue escenario de la presentación de un documental que celebra la perseverancia, la gastronomía y las contribuciones de la comunidad salvadoreña en el DMV.

El chef salvadoreño Benjamín Velásquez y productora Valeria Massarelli durante la presentación del documental “District of Pupusas”, realizada el 19 de octubre en la Escuela Internacional Carlos Rosario, en Washington, D.C.

Las historias de lucha, sacrificio y perseverancia de dos inmigrantes salvadoreños cobraron vida en la pantalla durante la presentación del documental District of Pupusas, realizada el lunes 19 de octubre en el auditorio de la Escuela Internacional Carlos Rosario, en su sede de Harvard Street, en Washington, D.C.

La producción audiovisual, de 20 minutos de duración, presenta las experiencias del reconocido chef Benjamín Velásquez, director de Servicios de Alimentación de la Escuela Carlos Rosario, y de Haydee Vanegas, empresaria salvadoreña y propietaria del restaurante Haydee's, ubicado en el tradicional vecindario de Mount Pleasant.

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Más allá de la gastronomía, el documental ofrece una mirada humana a las experiencias de quienes llegaron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y, con esfuerzo y dedicación, lograron construir una nueva vida y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Dos caminos unidos por un mismo sueño

Aunque sus caminos fueron diferentes, Benjamín Velásquez y Haydee Vanegas comparten una historia marcada por la perseverancia y el amor por sus raíces salvadoreñas.

Mientras Benjamín ha dedicado cuatro décadas a servir y contribuir a la formación de inmigrantes en la Escuela Carlos Rosario, Haydee, junto a su familia, convirtió su sueño empresarial en un restaurante que durante generaciones ha reunido a la comunidad de Mount Pleasant.

Sus historias demuestran que la gastronomía puede ser mucho más que una profesión: puede convertirse en un puente entre culturas, un símbolo de identidad y una oportunidad para construir un futuro mejor.

Durante una entrevista con Washington Hispanic, el chef Velásquez destacó que, aunque el documental se concentra en dos protagonistas, su mensaje representa una realidad compartida por miles de personas que han dejado sus países de origen.

“La historia de uno es la historia de todos”, expresó Velásquez, recordando las dificultades que enfrentaron los primeros inmigrantes salvadoreños cuando llegaron a Washington, en una época en la que prácticamente no existían los servicios y recursos comunitarios disponibles en la actualidad.

El chef también recordó su participación en la iniciativa impulsada por Fiesta DC para elaborar la pupusa más grande del mundo, un acontecimiento que, según explicó, contribuyó a dar mayor visibilidad a la gastronomía salvadoreña y a su comunidad.

Carlos Rosario, una escuela que transforma vidas

Uno de los aspectos más significativos de la presentación fue el papel de la Escuela Internacional Carlos Rosario, institución que durante décadas ha ofrecido oportunidades de educación, capacitación laboral e integración a inmigrantes adultos procedentes de diferentes partes del mundo.

Para Velásquez, su relación con esta institución es profundamente personal. Su trayectoria comenzó en 1986, cuando fue contratado por Sonia Gutiérrez para trabajar en el programa de artes culinarias. Cuatro décadas después, continúa vinculado a la misión educativa de la escuela.

“Cuando vine a la escuela y vi lo que hacía, me enamoré de la escuela”, recordó el chef, quien destacó la visión de Sonia Gutiérrez y el compromiso de quienes han continuado su legado.

Velásquez señaló que la institución no solamente proporciona conocimientos y herramientas para encontrar empleo, sino que también crea un sentido de pertenencia entre estudiantes de distintas nacionalidades.

“La escuela nos da una identidad, una identidad de servicio a la comunidad”, manifestó.

Según el chef, Carlos Rosario ha servido a más de 90,000 inmigrantes adultos a lo largo de su historia, convirtiéndose en un importante espacio de aprendizaje, encuentro cultural y desarrollo personal en la capital estadounidense.

Para Velásquez, llevar el uniforme de chef con el emblema de Carlos Rosario representa mucho más que su trabajo. Es una expresión de orgullo y compromiso con una institución a la que ha dedicado gran parte de su vida.

El chef salvadoreño Benjamín Velásquez, Valeria Massarelli, Allison Kokkoros y Rosibel Arbaiza y su esposo.

Haydee Vanegas, un sueño convertido en tradición

La segunda protagonista, Haydee Vanegas, representa otra historia de emprendimiento y arraigo en la comunidad salvadoreña de Washington.

Junto a su esposo, Mario Alas, hizo realidad el sueño de establecer un negocio familiar que reuniera a personas de diferentes culturas alrededor de la gastronomía y la convivencia.

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Desde 1988, el restaurante Haydee's se ha convertido en un punto de encuentro en Mount Pleasant. Mientras Haydee ha estado al frente del bar y la atención a los clientes, su esposo se ha desempeñado como chef.

Con el paso de los años, el establecimiento ha logrado mantener una estrecha relación con sus clientes y vecinos, convirtiéndose en parte de la vida cultural y social del vecindario.

En 2024, su hija Mary Haydee se incorporó al grupo de propietarios, dando continuidad a un legado familiar construido durante más de tres décadas.

La historia de esta familia demuestra cómo el espíritu emprendedor de los inmigrantes puede transformar un sueño personal en un negocio que perdura y fortalece los vínculos comunitarios.

Tres años de trabajo para contar dos historias

El documental fue codirigido por Valeria Massarelli y Alexandra Colón-Amil, quienes dedicaron aproximadamente tres años a desarrollar el proyecto.

En conversación con Washington Hispanic, Massarelli explicó que el trabajo comenzó en 2023 con entrevistas preliminares para identificar a los protagonistas. Durante 2024 realizaron las grabaciones y dedicaron gran parte de 2025 a editar el abundante material recopilado hasta convertirlo en una producción de 20 minutos.

La realizadora reconoció que uno de los mayores desafíos fue trabajar con un equipo reducido, mientras sus integrantes debían cumplir con sus responsabilidades profesionales habituales.

El proyecto recibió apoyo económico de HumanitiesDC y de la Commission on the Arts and Humanities, recursos que permitieron contratar personal especializado para la producción y edición.

Sin embargo, el equipo también enfrentó dificultades inesperadas, incluida la salida de su director de fotografía durante el rodaje, lo que obligó a suspender temporalmente las grabaciones hasta encontrar un reemplazo.

A pesar de los obstáculos, Massarelli considera que el mensaje del documental trasciende las fronteras de Washington.

“Aunque es una historia muy local de Washington, creo que tiene mucha vida fuera de los Estados Unidos”, señaló, al explicar que las experiencias retratadas reflejan situaciones comunes entre las comunidades inmigrantes.

La cineasta adelantó que el equipo planea presentar la película en festivales de cine de Washington y de otras ciudades del país, con la intención de ampliar su difusión.

Su objetivo final es que el documental llegue gratuitamente a la comunidad, para que las personas puedan verlo, compartirlo y reconocerse en sus protagonistas.

Cultura, educación y orgullo salvadoreño

La presentación en la Escuela Carlos Rosario también incluyó un componente gastronómico especial: el chef Velásquez compartió pupusas con los asistentes, estudiantes y personal de la institución, celebrando uno de los platos más representativos de El Salvador.

District of Pupusas constituye así un homenaje a la gastronomía salvadoreña, pero también a la determinación de los inmigrantes que han contribuido a enriquecer la diversidad cultural y económica de Washington.

La elección de la Escuela Carlos Rosario como escenario de esta presentación tuvo un significado especial. La institución representa precisamente las oportunidades de educación, integración y superación que miles de inmigrantes buscan cuando llegan a Estados Unidos.

En ese escenario, las historias de Benjamín Velásquez y Haydee Vanegas adquirieron una dimensión todavía más profunda: son dos caminos diferentes, pero unidos por el deseo de salir adelante, conservar sus tradiciones y dejar un legado a las nuevas generaciones.