D.C. reporta menos homicidios, pero suben 44% los ataques con armas

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Los homicidios y robos disminuyeron con fuerza, pero las agresiones con arma peligrosa aumentaron. Los datos oficiales muestran un panorama de seguridad contradictorio.

Vehículos de la Policía Metropolitana patrullan una avenida de Washington, D.C. Ilustración generada con inteligencia artificial; no representa un incidente, operativo o ubicación específica.

Washington registra menos homicidios, robos y delitos contra la propiedad que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, una categoría de violencia presenta una tendencia completamente opuesta: las agresiones cometidas con un arma peligrosa aumentaron 44%.

Los datos preliminares de la Policía Metropolitana de Washington, actualizados hasta el 22 de julio de 2026, muestran 699 agresiones con arma peligrosa en lo que va del año. Durante el período comparable de 2025 se habían registrado 486.

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Eso representa 213 casos adicionales en menos de siete meses.

Los homicidios bajaron 37%

Las cifras más recientes muestran una reducción significativa en los homicidios.

D.C. había reportado 92 homicidios en el período comparable de 2025. Este año registra 57, una disminución de 37%.

Los robos también bajaron de 834 a 688, equivalente a una reducción de 18%. Los delitos sexuales incluidos en la tabla de la Policía disminuyeron 5%, al pasar de 56 a 53.

No obstante, el crecimiento de las agresiones con arma peligrosa fue suficiente para que el total de delitos violentos aumentara ligeramente.

La ciudad registró 1,497 delitos violentos en lo que va de 2026, frente a 1,467 durante el mismo período de 2025. La diferencia equivale a un aumento general de 2%.

¿Qué significa “agresión con arma peligrosa”?

La categoría utilizada por la Policía se denomina en inglés Assault with a Dangerous Weapon, generalmente abreviada como ADW.

No se limita a ataques con armas de fuego.

El material de capacitación de la Policía Metropolitana describe el delito como una agresión ilegal en la que se utiliza un objeto peligroso, aunque ese objeto no haya sido diseñado originalmente como un arma. Puede incluir pistolas, cuchillos, botellas, objetos contundentes u otros instrumentos capaces de causar lesiones graves por la forma en que se utilizan.

La clasificación tampoco requiere necesariamente que la víctima haya sufrido una herida. Apuntar un arma, disparar sin alcanzar a la persona o balancear un objeto peligroso en su dirección puede formar parte de esta categoría, dependiendo de las circunstancias investigadas.

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Por esa razón, el aumento de 44% no debe describirse automáticamente como un incremento de 44% en tiroteos. Las estadísticas publicadas en la tabla no especifican cuántos de los 699 casos involucraron armas de fuego, cuchillos u otros objetos.

La propia Policía aclara en otro informe que las personas heridas de bala representan solamente una parte de todas las agresiones con arma peligrosa. No todos los casos de ADW incluyen disparos.

La disminución más pronunciada aparece en el robo de vehículos.

D.C. registró 1,239 vehículos robados hasta el 22 de julio, frente a 2,648 durante el período comparable de 2025. Se trata de una reducción de 53%.

Los robos de objetos dentro de vehículos bajaron 37%, de 3,285 a 2,056. Los demás hurtos disminuyeron 3%, mientras los casos de allanamiento o burglary aumentaron ligeramente, de 397 a 401.

En conjunto, los delitos contra la propiedad cayeron 23%, al pasar de 12,505 a 9,670.

Cuando se combinan las categorías violentas y contra la propiedad incluidas en el informe, el total general bajó de 13,972 a 11,167. Eso equivale a una reducción de 20%.

Los datos presentan una realidad compleja.

Por un lado, la caída de homicidios, robos de vehículos y delitos contra la propiedad representa una mejora considerable frente al año pasado. Por otro, el aumento de las agresiones con arma peligrosa indica que determinadas formas de violencia continúan afectando a la ciudad.

El descenso del crimen total tampoco significa que todos los vecindarios estén experimentando la misma tendencia.

La tabla publicada por la Policía presenta cifras acumuladas para toda la ciudad. No identifica en qué barrios se concentró el aumento de las agresiones, qué tipo de armas fueron utilizadas, cuántos casos dejaron personas heridas ni cuáles fueron las circunstancias más frecuentes.

Tampoco explica las causas del incremento. Determinar si existe una relación con disputas personales, violencia doméstica, actividad delictiva organizada u otros factores requeriría información más detallada que no aparece en el resumen diario.

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La conclusión principal no es que todo el crimen esté aumentando ni que la ciudad sea uniformemente más segura. Los datos muestran ambas cosas al mismo tiempo: una reducción marcada en numerosos delitos y un aumento preocupante en una categoría específica de violencia.