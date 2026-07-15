D.C. llenará sus calles de arte con ocho nuevos murales

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La capital busca artistas para crear murales en los ocho distritos de la ciudad como parte de la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos.

Un artista trabaja en un mural de gran formato en un espacio público de Washington, D.C. Ilustración generada con inteligencia artificial; no representa un mural, artista o proyecto específico.

Los vecinos de Washington podrían comenzar a ver nuevas obras de arte en paredes, edificios y espacios públicos durante los próximos meses.

La alcaldesa Muriel Bowser anunció el lanzamiento del proyecto DC250 Mural Project, una iniciativa que financiará la creación de ocho murales permanentes, uno en cada ward (distrito) de la ciudad, como parte de las actividades para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.

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El objetivo del programa es destacar la historia, la diversidad y la identidad de las comunidades que conforman Washington, al tiempo que se impulsa el trabajo de artistas locales y se revitalizan espacios públicos mediante el arte urbano.

Un mural para cada distrito

De acuerdo con el anuncio oficial, cada uno de los ocho murales representará elementos característicos de su comunidad.

La ciudad busca que las obras reflejen la historia local, la cultura, los residentes y la identidad de cada vecindario, en lugar de presentar un diseño uniforme para toda la capital.

El proyecto será coordinado por la Office of Cable Television, Film, Music and Entertainment (OCTFME) en colaboración con la DC Commission on the Arts and Humanities.

Las autoridades indicaron que el programa pretende dejar un legado permanente que continúe formando parte del paisaje urbano mucho después de finalizar las celebraciones del aniversario nacional.

Convocatoria para artistas

La ciudad abrió una convocatoria dirigida a artistas y muralistas interesados en participar en el proyecto.

Los seleccionados recibirán financiamiento para diseñar y ejecutar las obras, además de trabajar junto con residentes y organizaciones comunitarias para incorporar elementos representativos de cada distrito.

Según el gobierno de D.C., la participación de la comunidad será una parte importante del proceso creativo, con el propósito de que cada mural refleje la historia y las características del lugar donde será instalado.

Más que decoración

Las autoridades consideran que los murales cumplen una función que va más allá del aspecto estético.

Además de embellecer espacios públicos, este tipo de proyectos suele fortalecer el sentido de pertenencia de los residentes, promover el turismo y generar oportunidades económicas para artistas locales.

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Washington cuenta con una larga tradición de arte público y murales comunitarios que narran acontecimientos históricos, movimientos sociales y expresiones culturales de diferentes comunidades.

El nuevo proyecto busca ampliar ese legado aprovechando una fecha histórica para el país.

Una oportunidad para artistas locales

El programa también representa una oportunidad para que artistas residentes en el Distrito obtengan apoyo económico y mayor visibilidad.

La ciudad espera recibir propuestas de diferentes estilos y enfoques, siempre que las obras mantengan un carácter inclusivo y representen de manera positiva a las comunidades donde serán instaladas.

Las autoridades publicarán información adicional sobre requisitos, cronograma y proceso de selección a través de los canales oficiales del gobierno de D.C.

¿Qué significa para la comunidad latina?

Washington alberga una de las comunidades latinas más diversas del país.

Aunque el anuncio no especifica el contenido de cada mural, el proceso ofrece la posibilidad de que artistas y residentes propongan ideas que reflejen la historia, las tradiciones y las contribuciones de las comunidades hispanas en distintos sectores de la ciudad.

Organizaciones culturales han señalado durante años la importancia de que el arte público represente la diversidad de quienes viven y trabajan en Washington.

Si artistas latinos resultan seleccionados, el proyecto podría convertirse en una nueva vitrina para mostrar esa riqueza cultural a residentes y visitantes.

¿Qué sigue?

La ciudad continuará recibiendo propuestas de artistas durante el proceso de selección.

Una vez elegidos los participantes, comenzará la etapa de diseño, consulta comunitaria y ejecución de los murales.

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Las autoridades esperan que las obras formen parte de las actividades oficiales relacionadas con la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos y permanezcan como patrimonio artístico de la ciudad durante los próximos años.