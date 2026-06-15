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Continúa la búsqueda del joven que presuntamente se ahogó en el río Potomac

Los equipos de búsqueda rastrearon por tierra, mar y aire la zona de Sandy Landing, donde el hombre fue visto por última vez
Continúa la búsqueda del joven que presuntamente se ahogó en el río Potomac
By Washington Hispanic
junio 15, 2026 2:33 pm

Los equipos de rescate continúan la búsqueda de un joven que se presume se ahogó en el río Potomac, cerca de Great Falls, el domingo por la noche.

Según Pete Piringer, portavoz del departamento de bomberos y rescate del condado de Montgomery, el lunes por la mañana desplegaron varias embarcaciones para continuar la búsqueda de un nadador que desapareció alrededor de las 18:15 del domingo.

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El hombre intentaba nadar desde Maryland hasta Virginia cuando se separó de su grupo, dijo Piringer.

“Desde entonces hemos estado realizando una búsqueda, con embarcaciones en el agua a lo largo del sendero, utilizando equipos de sonar y, por supuesto, observación aérea desde el helicóptero de la Policía de Parques de EE. UU.”, dijo Piringer el domingo por la noche. “Tenemos embarcaciones de los condados de Fairfax y Montgomery en el agua”.

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Los equipos de búsqueda rastrearon por tierra, mar y aire la zona de Sandy Landing, donde el hombre fue visto por última vez.

En total, ocho embarcaciones y 45 bomberos de los condados de Montgomery y Fairfax se unieron para buscar al hombre. Sin embargo, no lograron encontrarlo, y la búsqueda se suspendió alrededor de las 9 de la noche, reanudándose después del amanecer del lunes.

Además de las embarcaciones del condado de Montgomery, un helicóptero de la Policía de Parques de EE. UU. también está ayudando en la búsqueda este lunes.

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Piringer dijo que espera que se desplieguen embarcaciones adicionales por la tarde.

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