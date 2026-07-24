Condado de Montgomery evalúa frenar por 18 meses nuevos centros de datos

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Infraestructura tecnológica

El Condado de Montgomery podría suspender durante un año y medio la aprobación de nuevos proyectos de centros de datos, mientras las autoridades estudian con mayor profundidad sus posibles efectos económicos, ambientales y energéticos.

El Comité de Desarrollo Económico del Concejo, integrado por tres miembros, aprobó por unanimidad recomendar al pleno una moratoria de 18 meses para este tipo de instalaciones.

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Ese mismo miércoles, el Comité de Planificación, Vivienda y Parques avanzó en la creación de definiciones más precisas para regular la industria. De acuerdo con la propuesta, se consideraría un centro de datos de gran tamaño a cualquier instalación que requiera al menos 25 megavatios de energía.

Ambas medidas serán discutidas durante la próxima reunión del Concejo en pleno, conformado por 11 integrantes.

Montgomery ya se encuentra bajo una suspensión temporal de seis meses, implementada mediante una orden ejecutiva del ejecutivo del condado, Marc Elrich. La medida busca impedir que se finalicen permisos mientras se desarrolla una política más clara sobre estas instalaciones.

Elrich señaló que el condado debe actuar con cautela antes de permitir nuevos proyectos.

“Se trata de decisiones importantes para el futuro de nuestra comunidad. Debemos asegurarnos de adoptar las políticas correctas antes de que se aprueben permisos definitivos”, expresó.

La discusión en Montgomery ocurre después de que el Concejo del Condado de Prince George’s aprobara recientemente una prohibición temporal de dos años para la construcción de centros de datos de hiperescala.

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El concejal Will Jawando había presentado inicialmente una propuesta para detener los proyectos durante dos años. Sin embargo, anunció que respaldará la pausa de 18 meses y retirará su iniciativa original.

Jawando, integrante del Comité de Planificación, Vivienda y Parques, también ha planteado la necesidad de revisar la manera en que estas instalaciones pagan impuestos en el condado.

Según explicó, el Condado de Loudoun obtuvo autorización de la legislatura de Virginia para modificar la tasa de impuestos sobre la propiedad aplicada a los centros de datos, permitiendo establecer un gravamen de hasta el 4%.

Jawando considera que Montgomery debería analizar una medida similar.

“En este momento, un centro de datos pagaría la misma tasa de impuestos sobre la propiedad que una vivienda unifamiliar. Esa situación no resulta adecuada”, afirmó.

Por su parte, el concejal Evan Glass, miembro del Comité de Desarrollo Económico, había propuesto anteriormente la creación de un grupo especial encargado de analizar los beneficios y las posibles consecuencias de esta industria para el condado.

Glass dijo que, aunque los concejales han recibido numerosos mensajes, llamadas, correos electrónicos y comentarios a través de las redes sociales, todavía es necesario realizar un debate abierto y formal con la comunidad.

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“Todos hemos recibido mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales, pero eso no sustituye una conversación pública”, manifestó.