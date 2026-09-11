Concejal de Montgomery Will Jawando se recupera tras sufrir un ataque cardíaco

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Por recomendación de sus médicos, el concejal reducirá y ajustará sus actividades oficiales

El concejal del condado de Montgomery Will Jawando durante un evento de campaña realizado el 1 de junio en Silver Spring

El concejal del condado de Montgomery Will Jawando, candidato demócrata a ejecutivo del condado, se encuentra en recuperación después de sufrir un ataque cardíaco mientras jugaba baloncesto durante el fin de semana, informó su oficina el lunes.

Según un comunicado, Jawando participaba el sábado por la mañana en uno de sus habituales partidos informales de baloncesto cuando sufrió el ataque. Fue trasladado al Hospital de la Universidad George Washington, donde los médicos le colocaron exitosamente un stent. Sus doctores se mostraron confiados en que podrá recuperarse completamente debido a su buen estado general de salud.

Jawando, de 43 años, permanecía descansando cómodamente en el hospital el lunes y se esperaba que recibiera el alta médica más adelante esta semana para continuar su recuperación en casa.

Por recomendación de sus médicos, el concejal reducirá y ajustará sus actividades oficiales durante las próximas semanas. Sin embargo, su oficina permanecerá abierta y continuará atendiendo las necesidades de los residentes del condado.

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“El concejal Jawando y su familia están agradecidos con Dios y con los amigos que actuaron rápidamente, así como con los excepcionales médicos, enfermeras y personal del Hospital de la Universidad George Washington. También agradecen profundamente las numerosas muestras de apoyo y las oraciones de vecinos, colegas y simpatizantes de todo el condado y del estado”, señaló el comunicado.

Jawando, oriundo de Silver Spring, fue elegido por primera vez en 2018 para ocupar uno de los escaños generales (at-large) del Concejo del Condado de Montgomery y fue reelegido en 2022.

En 2024 inició una campaña para el Senado de Estados Unidos, pero posteriormente abandonó la contienda, que finalmente ganó Angela Alsobrooks.

Este año, Jawando se postuló para ejecutivo del condado de Montgomery y obtuvo el 40% de los votos en las primarias demócratas de junio. Andrew Friedson, concejal del Distrito 1, recibió el 34%, mientras que el concejal at-large Evan Glass obtuvo el 22%.

Jawando se enfrentará a la republicana Esther Wells en las elecciones generales del 3 de noviembre. https://marylandmatters.org