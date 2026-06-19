Complot para atacar evento de UFC frente a la Casa Blanca

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Sería juzgado fuera de Washington

El supuesto plan consistía en utilizar drones cargados con explosivos para generar pánico entre los asistentes y provocar una evacuación masiva.

Las investigaciones contra cinco individuos acusados de planear un atentado durante un evento de la UFC programado cerca de la Casa Blanca probablemente no serán procesadas en Washington, D.C., según informó la principal fiscal federal de la capital del país.

De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades detectaron comunicaciones entre los sospechosos a través de plataformas de mensajería cifrada. En esos intercambios, los hombres presuntamente discutían detalles logísticos del ataque y estudiaban los alrededores de la Casa Blanca para identificar posibles puntos de operación y rutas de escape.

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El supuesto plan consistía en utilizar drones cargados con explosivos para generar pánico entre los asistentes y provocar una evacuación masiva. Según los investigadores, una vez que la multitud comenzara a huir, los sospechosos tenían la intención de abrir fuego desde posiciones estratégicas, actuando como francotiradores.

Sin embargo, el operativo nunca llegó a concretarse. Las fuerzas del orden intervinieron antes de que el ataque pudiera ejecutarse y realizaron arrestos en varios estados, incluyendo Ohio, California, Missouri y Nebraska.

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Aunque el objetivo del presunto complot era un evento relacionado con la Casa Blanca, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, explicó que los procesos judiciales probablemente deberán llevarse a cabo en las jurisdicciones donde los acusados se encontraban cuando intercambiaron los mensajes que dieron origen a la investigación.

“La amenaza vinculada al evento de UFC está siendo manejada por otras oficinas. La jurisdicción de esos hechos corresponde a otros estados y no tenemos elementos suficientes para procesarlos en Washington”, señaló Pirro durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles.

La funcionaria agregó que, hasta el momento, las acciones investigadas ocurrieron fuera de los límites del Distrito de Columbia, lo que dificulta que los tribunales de la capital asuman competencia sobre el caso.

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Uno de los detenidos, identificado como Tycen Proper, de 19 años, fue arrestado en Ohio después de que sus propios padres alertaran a la policía. Según las autoridades, la familia se alarmó cuando el joven gastó alrededor de 3.000 dólares en armas de fuego y municiones.