Cinco heridos en un accidente de autobús chárter

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La policía está investigando las causas del accidente

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales locales después de que dos autobuses chárter chocaran en la Interestatal 295 en Washington D.C. el viernes por la noche.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:45 en los carriles en dirección norte de la autopista 295, cerca de Eastern Avenue NE.

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La policía informó que 74 pasajeros fueron llevados a una instalación administrada por el Departamento de Parques y Recreación del Distrito de Columbia para esperar nuevos autobuses. Cinco pasajeros fueron trasladados a hospitales locales con heridas leves.

La policía está investigando las causas del accidente.