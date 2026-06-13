Sábado, 13 de junio de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioMetro › Cinco heridos en un accidente de autobús chárter...
Metro

Cinco heridos en un accidente de autobús chárter

La policía está investigando las causas del accidente
Cinco heridos en un accidente de autobús chárter
By Washington Hispanic
junio 13, 2026 8:54 pm

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales locales después de que dos autobuses chárter chocaran en la Interestatal 295 en Washington D.C. el viernes por la noche.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:45 en los carriles en dirección norte de la autopista 295, cerca de Eastern Avenue NE.

ANUNCIO
David Trone

La policía informó que 74 pasajeros fueron llevados a una instalación administrada por el Departamento de Parques y Recreación del Distrito de Columbia para esperar nuevos autobuses. Cinco pasajeros fueron trasladados a hospitales locales con heridas leves.

La policía está investigando las causas del accidente.

Clasificados
Clasificado · Empleo
Taller en Forestville, MD necesita mecanico con experiencia y herramientas propias. Se paga por comi
📍 Forestville, MD
Clasificado · Vivienda
3 cuartos en 1682 Kalorama Rd NW y 2 cuartos en 3475 14th St NW, Washington DC.
Clasificado · Servicios
Jasmin Masajes en Falls Church, Ruta 7, Virginia. El mejor servicio del area. Atendemos de 11:00 a.m
📍 Falls Church, VA (Ruta 7)

Noticias Relacionadas

Un hombre fue acusado formalmente por una serie de tiroteos y robos de autos

Un hombre fue acusado formalmente por una serie de tiroteos y robos de autos

 Estas elecciones en Washington D.C. podrían transformar el panorama político y el liderazgo

Estas elecciones en Washington D.C. podrían transformar el panorama político y el liderazgo

 Destiny West pone el foco en el Distrito 39

Destiny West pone el foco en el Distrito 39

 Líderes comunitarios y funcionarios electos cuestionan postura de la congresista April McClain Delaney sobre inmigración

Líderes comunitarios y funcionarios electos cuestionan postura de la congresista April McClain Delaney sobre inmigración